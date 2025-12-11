САЩ започват приема на заявления за „Златна карта“ в опит да привлекат богатите чужденци

Администрацията на САЩ е започнала да приема заявления по визовата програма „Златна карта“ от сряда – началото на ключови усилия за подпомагане на бизнеса да наема абсолвенти от американските университети, родени в чужбина. Това заяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Bloomberg.

„Чух от Тим ​​Кук от Apple и чух от много хора, някои от хората на тази маса, че по същество в САЩ не можете да задържите студента. Не можете да наемете хора от най-добрите колежи, защото не знаете дали можете да задържите човека“, каза Тръмп в сряда на събитие в Белия дом с водещи мениджъри от технологичната индустрия.

Сред присъстващите бяха Майкъл Дел от Dell Technologies, Енрике Лорес от HP, Антонио Нери от Hewlett Packard Enterprise и Арвинд Кришна от IBM. Президентът заяви, че таксите, генерирани от програмата, „биха могли да бъдат огромна сума пари“ за правителството на САЩ.

Златната карта подчертава напрежението между агресивните мерки на администрацията на Тръмп срещу имиграцията – както законната, така и незаконната, и заявената ѝ цел за съживяване на американските индустрии и поддържането на духа на иновации на страната.

Бизнес лидерите, които приветстваха други аспекти от програмата на Тръмп като благоприятни данъчни политики и дерегулация, изразиха загриженост относно въздействието, което имиграционните политики на президента ще окажат върху икономиката и предлагането на работна ръка, принуждавайки висококвалифицираните чужденци да търсят работа другаде.

Програмата „Златна карта“, обявена за първи път през септември, е опит да се насърчат богатите по света да емигрират в САЩ, като им се предлагат разрешения за пребиваване, но на висока цена. Указът за „Златната карта“ призовава министрите на търговията, държавния секретар и министъра на вътрешната сигурност да „предприемат всички необходими и подходящи стъпки за прилагане на програмата „Златна карта“ в рамките на 90 дни, или до 18 декември.

Физическите лица ще плащат 1 млн. долара, а фирмите - 2 млн. долара, за да получат разрешение за пребиваване в САЩ чрез Златната карта. Кандидатите ще трябва да платят и такса за обработка и проверка от 15 хил. долара. „Платинена карта“ също ще бъде налична за сумата от 5 млн. долара, която ще позволи на получателите да „прекарат до 270 дни в САЩ, без да бъдат облагани с данъци в САЩ върху доходи извън САЩ“. Тази опция присъства като „очаквайте скоро“ на правителствен уебсайт към сряда.

„По принцип това е зелена карта, но много по-добра, много по-мощна, много по-силен път“, коментира Тръмп.

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем публикува в X, че плащанията от 1 и 2 млн. долара ще позволят на лицата да „получат ускорени зелени карти EB-1 или EB-2 след строга проверка“.