Индексите на Wall Street почти не трепват преди решението на Фед за лихвите*

Индексите на Wall Street остават почти без промяна в ранната търговия в сряда преди публикуванетона решението на Федералния резерв на САЩ за лихвените проценти, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и широкият пазарен показател S&P 500 засега не отчитат значими промени, а технологичният измерител Nasdaq Composite спада с 0,2%.

Очаква се по-късно днес американската централна банка да понижи лихвите с още 25 базисни пункта на последното си заседание за годината, като сведе лихвата по федералните фондове до 3,5%-3,75%.

Настроенията сред представителите на паричния орган остават разнопосочни - някои подкрепят идеята за понижение, за да се предотврати допълнително отслабване на пазара на труда, докато други смятат, че ново намаление може да задълбочи инфлацията. Инвеститорите очакват да разберат нагласите в централната банка относно бъдещата парична политика по време на пресконференцията на управителя ѝ Джером Пауъл след края на заседанието.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,186%, а тази по 30-годишните - до 4,8%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,11% до 99,112 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк "Брент" поевтиняват с 0,57% до 61,59 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,6% до 57,9 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,33 на сто и се търгува на цена от 4222,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.