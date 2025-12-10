Криптотрейдърите търсят допълнителна сигурност с увеличаването на отвличанията

За да се поддържа предимство в нестабилния, непрекъснат свят на търговията с криптовалути, е полезно да се прекарва време онлайн. Форумите на Telegram, Discord и Reddit са пълни с инвеститори, които обменят съвети, мемета и – когато имат късмет, скрийншотове на печалбите.

Покупките на скъпи стоки, като спортни автомобили и дизайнерски часовници, са лесен начин да се сигнализира за големи печалби. Подобни демонстрации на блясък обаче не само привличат вниманието на завистливи наблюдатели, но и на престъпници, които търсят информация да свържат истинско име или адрес с псевдоним на търговец, пише Bloomberg.

С ръста на цената на биткойн и други криптовалути през последните три години се увеличиха и т.нар.„атаки с гаечен ключ“ – насилствените отвличания, побоища и дори ампутации на части от тялото, използвани за принуждаване на жертвите да се откажат от активите си.

През май двама мъже бяха арестувани в Манхатън, след като взеха като заложник италиански криптотърговец. Дъщерята на главен изпълнителен директор на криптокомпания едва избегна отвличане в Париж, след като маскирани мъже се опитаха да я издърпат в микробус.

Миналия месец въоръжен нападател, представящ се за куриер, нахлу в дома на жертва в Сан Франциско и открадна криптовалута на стойност 11 млн. долара.

Около 60 подобни атаки са документирани в световен мащаб тази година в сравнение с около 40 през миналата, според база данни, поддържана от Джеймсън Лоп, съосновател на компанията за сигурност на криптовалути Casa. Това е довело до загуби за десетки милиони долари.

Някои смятат обаче, че истинският брой на случаите е много по-висок. Ари Редборд, глобален ръководител политики в компанията за разследвания на блокчейн TRM Labs, казва, че насилствените кражби на криптовалути са „недостатъчно докладвани“, тъй като жертвите често отказват да се разкрият.

В отговор на заплахите търговците наемат фирми за сигурност, за да сведат до минимум онлайн следите си и да премахнат всяка лична информация, която би могла да представлява риск. Те също така вземат предпазни мерки от реалния живот.

Терминът „атака с гаечен ключ“ идва от уебкомикс, чийто акцент е, че дори най-сложното криптиране е безполезно срещу хакер, който търси парола и е въоръжен с гаечен ключ.

Същите хора, които „се стремяха да купуват Lamborghini, да ходят на Луната, да публикуват скрийншотове на своите крипто портфейли“, казва Чарлз Финфрок, основател на частната компания за разузнаване и сигурност Vigilance, сега казват: „Вероятно съм допуснал грешка. Помогнете ми.“

Финфрок, ветеран от ЦРУ, който преди това е ръководил глобални разследвания на информационната сигурност за Tesla, отчита поток от криптотърговци, притеснени за физическата си безопасност. Фирми за сигурност като BlackCloak, която помага на ръководителите да защитят онлайн профилите си, и Solace Global, която предоставя физическа и киберсигурност на заможни лица, сега промотират услугите си на притежатели на криптовалути.

DeleteMe, компания, която помага на хората да изтрият информацията си от мрежата, отчита, че броят на служителите на криптокомпании, които използват услугите ѝ, се е утроил през последната година.

Когато при Финфрок идва нов клиент, първата му стъпка е да претърси мрежата за данни за това къде живее този човек и какво богатство притежава. Той търси информация за имоти, проверява дали планът на жилището все още е наличен на уебсайта на брокера и използва сателитни изображения, за да види дали може да идентифицира превозното средство на клиента си.

След това експертът по сигурност „картографира“ семейството и приятелите на клиента му. Дори нещо толкова привидно безобидно като снимка от Деня на благодарността може да помогне на престъпниците да идентифицират цели или да планират отвличане.

Увеличението на физическите атаки изглежда корелира не само с покачващата се цена на биткойна, но и с по-широкото му приемане, казва Мерилин Ордекиан, която е писала статия за феномена през 2024 г. Според нейните данни, много от жертвите не са дори милионери, а хора от средната класа – тоест разполагат с няколко хиляди или десетки хиляди долари в криптосметките си. Дори това може да е достатъчно, за да привлече грешен вид внимание.

Solace Global прогнозира, че през следващата година престъпниците все по-често ще се насочват към лица с „по-малки, но все пак значителни активи“, тъй като инвеститорите с висока нетна стойност на богатството предприемат по-големи предпазни мерки за сигурност.

В сравнение с конвенционалните инвеститори, притежателите на криптовалути са склонни да се ползват от по-малко институционални защити. Повече от половината търговци имат „самостоятелно попечителство“ над портфейлите си, което означава, че контролират собствените си частни ключове, вместо да дават тази власт на борси като Coinbase или Binance.

И докато парите, преведени от традиционни банкови сметки, са лесно проследими, относителната анонимност на блокчейна прави възстановяването на откраднатите средства още по-трудно.

Ако нападател принуди някого да му преведе пари под натиск, обяснява Финфрок, банката може да се окаже задължена да обезщети жертвата. „При криптовалутите аз притежавам целия механизъм за предаване – това е най-голямата разлика и това прави нещата толкова опасни“, казва той.

Все пак, някои предпазни мерки могат да бъдат внедрени за по-добра сигурност на криптотрансферите. Собствениците могат да създадат портфейли с „много подписи“, което означава, че два или повече ключа, съхранявани на различни места или дори от различни хора, са необходими за оторизиране на трансакция.

Те могат също така да внедрят времеви блокади, като забавят преводи с няколко дни, след като са били инициирани.

Ерик Ларшевек, съосновател на фирмата за криптосигурност Ledger, е въвел такива мерки, след като е получил видеоклип с отрязания пръст на съоснователя на компанията Дейвид Баланд. Балард и съпругата му са били отвлечени от дома им в централна Франция, а похитителите са поискали 10 млн. евро откуп.

Ларшевек не коментира подробности за дигиталната си сигурност, като казва само, че това му печели време. Все пак целият откуп е бил платен и според прокурорите почти всички преведени средства са били проследени, замразени и в крайна сметка иззети. Баланд и съпругата му са спасени два дни по-късно, а 10 души са арестувани заради отвличането им.

След инцидента Ларшевек е станал по-строг по отношение на безопасността. Той е инструктирал близките си да бъдат дискретни при споделянето на личната му информация и е забранил на членовете на семейството си да правят публикации в TikTok или Instagram, които биха могли да разкрият местоположението им в реално време.

За него и другите криптотърговци атаките са показали пределно ясно, че няма физическа безопасност без дигитална сигурност. „Ако някой иска да си направи селфи с мен на улицата, моля го да изчака няколко часа, преди да публикува“, добавя той.