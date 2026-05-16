Петролът в Куба свърши. Ще оцелее ли режимът?

Откакто американските специални части заловиха венецуелския президент Николас Мадуро на 3 януари 2026 г. и атакуваха Иран, Вашингтон предупреждава, че Куба е следващата.

Заради наложената от САЩ икономическа блокада островът почти не е получавал доставки на петрол и горива през 2026 г. На 13 май министърът на енергетиката на Куба заяви, че страната е изчерпала напълно дизела и мазута, от които се нуждае, за да поддържа електроцентралите си в експлоатация, пише Bloomberg.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио многократно са заявявали, че нарастващият икономически натиск е предназначен да принуди смяна на комунистическия режим на острова. Ако това не се случи, те могат да прибегнат и до сила.

The New York Times пише, че САЩ се подготвят да повдигнат обвинения срещу 94-годишния Раул Кастро. Медията припомня, че Вашингтон използва федералните обвинения срещу президента на Венецуела Николас Мадуро като претекст за нахлуването в страната и залавянето му.

Американските власти още не са взели окончателно решение за евентуална операция в Куба. Според източници на медията властите в САЩ не са склонни да одобрят такъв курс на действие, но самата заплаха от залавянето на Кастро може да накара кубинския режим да направи някои отстъпки.

В четвъртък директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Куба, където освен с други лица се срещна и с Раул Гилермо Родригес Кастро, внук на Раул Кастро. Според източници от Axios ръководителят на разузнаването „е предал послание от президента [Доналд] Тръмп, че САЩ са готови за сериозен ангажимент в сферите на икономиката и сигурността, ако Куба извърши фундаментални промени“.

Докато Тръмп казва, че Куба ще падне „съвсем скоро“, лидерите на острова не показват склонност да се подчинят. „Изправена пред най-лошия възможен сценарий, Куба е съпътствана от една сигурност: всяка външна агресия ще бъде посрещната с несломима съпротива“, писа кубинският президент Мигел Диас-Канел в X през март.

Как започна тази криза?

Когато предшественикът на Мадуро – Уго Чавес, пое властта във Венецуела през 1999 г., той бързо прие кубинския лидер Фидел Кастро за свой политически кръстник. Богатата на петрол Венецуела стана основен благодетел на Куба. В един момент Венецуела изпращаше над 100 хил. барела силно субсидирано гориво на ден, за да поддържа страната на повърхността.

Тази връзка между патрон и клиент продължи и след смъртта на Чавес през 2013 г. Мадуро поддържаше доставките на петрол и политическата подкрепа за Хавана, дори когато собствената икономика на Венецуела се срина.

Когато Мадуро беше заловен по-рано тази година, доставките на гориво и политическата подкрепа внезапно секнаха. Никоя държава не понечи да запълни вакуума, тъй като Тръмп заплаши с наказателни мита всеки, който опита да достави петрол на Куба.

Колко близо е Куба до пълен колапс?

Икономиката на Куба беше слаба и преди Тръмп да започне да оказва натиск, но сега е в свободно падане. Кризата с горивото изостря проблемите с вече порутената електропреносна мрежа.

Ограничени са продажбите на горива, туристическите курорти са затворени, а правителството е уведомило авиокомпаниите, че няма да могат да зареждат с реактивно гориво.

Съобщения в социалните медии показват спорадични протести в и около столицата Хавана. През март протестиращи в град Морон хвърляха камъни и подпалиха местния офис на комунистическата партия.

Организацията на обединените нации (ООН) заяви, че блокадата на САЩ пречи на правителството да доставя храна на най-уязвимите граждани и тласка страната към хуманитарна криза.

