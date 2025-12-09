Макрон призова за преразглеждане на подхода на ЕЦБ към паричната политика

Френският президент Еманюел Макрон призова за промяна в подхода на Европейската централна банка (ЕЦБ) към паричната политика с цел укрепване на единния пазар и защита от рисковете от финансова криза, предава Bloomberg.

В необичаен за лидер на еврозоната ход да коментира действията на централната банка, Макрон заяви в интервю за Les Echos, че ЕЦБ трябва да мисли по различен начин, ако Европейският съюз (ЕС) иска да се възползва от своите предимства като вътрешния пазар и високия процент на спестявания.

„С оглед на използването на щатския долар и китайския юан като икономически оръжия и забавянето на растежа в Европа, според мен европейската парична политика днес може да бъде значително преразгледана“, посочи френският държавен глава. „Да възстановим стойността на европейския вътрешен пазар означава, че не можем да оставим инфлацията да бъде единствената ни цел, а трябва да се фокусираме и върху растежа и заетостта“, добави той.

Лидерите на еврозоната обикновено се въздържат от коментари какво трябва да прави централната банка, като политиците остро защитават независимостта ѝ като ключов фактор за функционирането ѝ. Гуверньорът на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало, член на Управителния съвет на ЕЦБ, се присъедини към тези, които силно критикуват атаките на президента Доналд Тръмп срещу Федералния резерв на САЩ.

За разлика от Фед, която има двойна цел – максимална заетост и стабилни цени, ЕЦБ се фокусира върху инфлацията, като целта ѝ е около 2% в средносрочен план. Еманюел Макрон вече е призовавал за разширяване на критериите: в реч преди европейските избори миналата година той предложи да се добави цел за растеж и евентуално друга за декарбонизация.

ЕЦБ отказа коментар по интервюто. Председателят ѝ Кристин Лагард призова миналия месец за повече и по-умни стъпки за насърчаване на европейската интеграция, като повтори, че истински единен пазар би означавал, че растежът вече не зависи от решенията на трети страни.