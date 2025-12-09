IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Макрон призова за преразглеждане на подхода на ЕЦБ към паричната политика

Според него ЕЦБ трябва да мисли по различен начин, ако ЕС иска да се възползва от своите предимства като вътрешния пазар и високия процент на спестявания

21:15 | 09.12.25 г. 2
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Френският президент Еманюел Макрон призова за промяна в подхода на Европейската централна банка (ЕЦБ) към паричната политика с цел укрепване на единния пазар и защита от рисковете от финансова криза, предава Bloomberg.

В необичаен за лидер на еврозоната ход да коментира действията на централната банка, Макрон заяви в интервю за Les Echos, че ЕЦБ трябва да мисли по различен начин, ако Европейският съюз (ЕС) иска да се възползва от своите предимства като вътрешния пазар и високия процент на спестявания.

„С оглед на използването на щатския долар и китайския юан като икономически оръжия и забавянето на растежа в Европа, според мен европейската парична политика днес може да бъде значително преразгледана“, посочи френският държавен глава. „Да възстановим стойността на европейския вътрешен пазар означава, че не можем да оставим инфлацията да бъде единствената ни цел, а трябва да се фокусираме и върху растежа и заетостта“, добави той.

Лидерите на еврозоната обикновено се въздържат от коментари какво трябва да прави централната банка, като политиците остро защитават независимостта ѝ като ключов фактор за функционирането ѝ. Гуверньорът на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало, член на Управителния съвет на ЕЦБ, се присъедини към тези, които силно критикуват атаките на президента Доналд Тръмп срещу Федералния резерв на САЩ.

За разлика от Фед, която има двойна цел – максимална заетост и стабилни цени, ЕЦБ се фокусира върху инфлацията, като целта ѝ е около 2% в средносрочен план. Еманюел Макрон вече е призовавал за разширяване на критериите: в реч преди европейските избори миналата година той предложи да се добави цел за растеж и евентуално друга за декарбонизация.

ЕЦБ отказа коментар по интервюто. Председателят ѝ Кристин Лагард призова миналия месец за повече и по-умни стъпки за насърчаване на европейската интеграция, като повтори, че истински единен пазар би означавал, че растежът вече не зависи от решенията на трети страни.

Последна актуализация: 21:35 | 09.12.25 г.
политика на централните банки политика на европейската централна банка
2
rate up comment 4 rate down comment 0
Az_Kocho
преди 1 час
Междудругото ако нашето правителство продължи по същия начин до една две години ни очаква същата съдба.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 8 rate down comment 0
Az_Kocho
преди 1 час
"Макрон призова за преразглеждане на подхода на ЕЦБ към паричната политика" Разбира се, та нали някой трябва да плати сметката на безгрижно живеещите французи. Единствения път това да стане е ЕЦБ са започне да печати пари отново което ще доведе до края на еврото и на ЕС. Разбира се Германия няма да го позволи а французите ще трябва да си налегнат Пар цалите и да си намалят харчлъците, трудно е но това е положението. Безплатните пари останаха в историята.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
