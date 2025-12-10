Депутатите ще гласуват по внесения вот на недоверие към кабинета „Желязков“ утре

Парламентът ще гласува по проекторешението за недоверие към кабинета "Желязков" утре (четвъртък) в 13:30 часа. Това обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян след края на дебатите по вота, които продължиха около четири часа, предаде БТА.

Според правилника за работа на парламента гласуването на проекта за решение се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията. Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Шестият вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков беше внесен миналия петък от "Продължаваме промяната" - "Демократична България" (ПП-ДБ) и подкрепен от "Алианс за права и свободи" (АПС) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ). Той е за провал в икономическата политика на правителството. Премиерът Росен Желязков и министри присъстваха на дебатите в пленарната зала.

Мотивите за оставка на правителството

„Вотът на недоверие е внесен заради факта, че под командването на Пеевски управляващите бутат страната към икономическа пропаст“, заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов при представяне мотивите за внесеното искане за оставка на кабинета „Желязков“.

Според Александър Иванов от ГЕРБ-СДС 80% от мотивите по вота са неоснователни, след като в понеделник има внесен преработен бюджет. Той напомни, че са отменени плановете за вдигане на данъци, както и административната тежест по отношение на софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). По думите му България е пета по ръст на икономиката си в Европа по данни на Евростат. Депутатът отбеляза също, че спасяването на финансирането по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) вече е факт.

Богдан Богданов (ПП-ДБ) коментира, че през последните месеци се наблюдават редица фалити в различни региони – Русе, Велико Търново и в Източна България на компании, които от 30 години са на пазара. „С 11% процента тази година намаляват преките чуждестранни инвестиции“, отбеляза той, и добави, че „Втората версия на този бюджет ще затвърди убеждението, че целта му е да пълни касичките на едни олигарси“.

Мартин Димитров (ПП-ДБ) смята, че има „уникален антирекорд“ по отношение износа ни към Европейския съюз при положение, че страната ни е част от т.нар. сухопътен Шенген. Той посочи, че разходите спрямо БВП са 45% и "такова нещо не се е случвало". „Хората разбраха, че освен че сте се самозабравили, искате дълбоко да бъркате в джоба на българина. Затова е и протестът, време е за оставка“, каза още Мартин Димитров. Той упрекна ГЕРБ, че залитат в крайно левичарска посока, за която никой не им е давал мандат. „Харчите като луд с картечница и нямате мярка“, цяла България е уплашена в момента от вашите разходи, данъци, възкресихте времето на Жан Виденов“, категоричен е депутатът.

В защита на прекроената план-сметка

В отговор на обвинението министърът на финансите Теменужка Петкова припомни, че за периода 2022-2025 г. ръстът на разходите за персонал, социални плащания и пенсии е 33 млрд. лв. „Така че имало е картечница, но тя е била използвана, не от нас. Не си купуваме време – времето го дават хората на избори“, заяви тя. Според нея причината за съсипването на публичните финанси е ПП-ДБ. „За 11 месеца трябваше да поправим грешката, допусната през последните четири години и успяхме. Благодарение усилията на правителството и на парламента до края на годината ще получим парите по второ и трето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, които са близо 4 млрд. лв.“, обобщи финансовият министър.

Индустрия и дългове

Димо Дренчев от „Възраждане“ отбеляза, че спадът в индустрията е от януари 2023 г. и правителството на Николай Денков също има голям дял в това.

Съпартиецът му Цончо Ганев обърна внимание на заемите, с които, по думите му, правителството е загробило държавата. „За тази година са 19 млрд. лева, за следващата са планирани 21 млрд. лева“, посочи той и обясни, че това е само за покриване на текущи разходи и нищо, което да се вложи в бъдеще. По думите му позорно и обидно е да има Министерски съвет, който е известен с това, че целият състав е на разположение на Делян Пеевски. „Когато и да си тръгнете, ще е късно, нека да е днес. Оставка“, коментира Ганев.

Атанас Атанасов от "БСП-Обединена левица“ обърна внимание, че България бележи малко над 3% икономически ръст, приходните агенции ще съберат над 9 млрд. лв. повече от миналата година, което е знак за изсветляване на икономиката. „Накъде искаме да развиваме икономиката, след по-малко от месец влизаме в еврозоната, процес, започнал преди повече от 30 години и то от БСП, сега на финалната крачка отново е БСП, подчерта ролята на социалистите депутатът и подчерта, че е от поколението, което през 2020 г. беше излъгано на площада от ПП-ДБ.

Според него обществото получи „опорочена Конституция, парапети, безпринципни коалиции, шуробаджанашки назначения“. Той е категоричен, че опозицията иска да дестабилизира държавата и „да продължи да консумира власт“. Депутатът съобщи, че БСП няма да подкрепи вота.

„Опозицията има един единствен проблем – добрите резултати за България са лоши за тяхната тик-ток пропаганда“, коментира Павела Митова от „Има такъв народ“ и също изтъкна, че България е пета по ръст на БВП и отчита най-голям ръст на заплатите в ЕС от 13,4%. Според нея държавният дълг е на ниво, което в ЕС е „космически успех – 24% от БВП, при 82% средно за ЕС“. „Това не е вот срещу икономическата политика, а срещу политическото ви безсилие, зов „Стани, за да седна“", обърна се тя към опозицията.

„Г-жо Митова, явно има такава наглост да проведете комисия за 29 секунди и да получите часовник за 29 хиляди евро, след което да започнете да обяснявате, че всичко е наред", репликира я Асен Василев и призова: Елате го обяснете от диванчето до прасето на целия протест довечера, като сте толкова сигурна, че всичко е наред.

Хюсни Адем (АПС) коментира, че вотът на недоверие за провал в икономическата политика е с характер на управленска присъда. „Вече въпросът не е дали, а кога, посочи той. – Време е да сложим край на тази агония, да спрем управлението, което оцелява със сметки, но не и с доверие.“ Депутатът посочи, че икономическата политика на правителството е довела страната до най-тежката комбинация от дефицит, инфлационен натиск и инвестиционен застой за последните години. По думите му провалът в инвестициите е категоричен. „Вотът на недоверие е конституционно допустим инструмент и адекватен отговор на управленската немощ", каза още Адем и призова за подкрепа на вота.

Красимир Манов от МЕЧ се спря на няколко проекта в енергетиката, от които, по думите му, е видно, че управляващите не се справят. „Вие не можете да харчите разумно парите на данъкоплатците, които да донесат в обозрим период от време някаква печалба“, обърна се той към управляващите в пленарната зала.

Председателят на парламентарната група „Величие“ Ивелин Михайлов преценява, че България в 21 век се е върнала във феодализма, затова заяви, че те ще подкрепят 100% вота. „Говорим за пари, за приход, как да се разпределя той – определено не трябва да се вземат нови 20 млрд. заеми“, смята депутатът. Той е на мнение, че дейността на правителството до момента се свежда до заем, който няма от кого да се изплаща, защото населението с активните хора намалява, а в "тази икономика няма как да дойде инвеститор“.

В защита на Бюджет 2026

По време на дебата министрите Теменужка Петкова и Красимир Вълчев влязоха в спор с Асен Василев от ПП-ДБ за парите в проектобюджета за образование, наука, култура, спорт и здравеопазване. Василев посочи, че оставката на правителството е необходима, защото правителството краде бъдещето на българския народ. Той отбеляза, че през 2027 г. плановете на управляващите са да вдигнат данъци и осигуровки, да намалят парите за образование и наука и да замразят средствата за здравеопазване.

„Предвидили сме 30 млн. евро само за младите лекари“, каза в отговор министърът на финансите и заяви, че „понеже всички са ни важни, сме намерили решение и за медицинските сестри“.

Министърът на образованието и науката посочи, че няма реално намаление на разходите за образование, а напротив – има две увеличения, едното е за БАН, другото – за държавните висши училища, заради общото увеличение с 10 % на възнагражденията.

В рамките на дебата от ПП-ДБ се оплакаха от трибуната, че са установени смущения на мобилния сигнал на мястото на предстоящия протест срещу правителството тази вечер и призоваха управляващите да решат този проблем. Председателят на ДПС и на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски не беше в пленарната зала, затова от опозицията поставиха негова картонена фигура на депутатския му стол.