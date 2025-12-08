Ще гарантира ли бюджетът фискалната устойчивост на държавата

Какъв трябва да е бюджетът на България? Отговорът на този въпрос занимава обществото, защото от най-важния финансов закон на държавата зависи развитието ѝ. Споровете за бюджета с харченето на публични финанси доведоха до масови протести и искания за промени във финансовия план на държавата.

Мартин Търпанов, ръководител „Дългови инструменти“ в DeltaStock:

До 2020 г. бюджетите на България бяха консервативни и гарантираха фискална устойчивост и финансова стабилност, подпомагайки реалната конвергенция с ЕС. След COVID бюджетът все по-често се използва като популистки инструмент, което доведе до обществено недоволство и частични отстъпки – отпадане на някои данъчни и осигурителни увеличения и замразяване на автоматични ръстове на заплати.

В дългосрочен план са нужни реформи: оптимизация на държавната администрация, обвързване на заплатите с ефективност, борба със сивата икономика, по-строго облагане на хазарта и по-добро таргетиране на социалните помощи.

Бюджетът трябва стриктно да спазва правилото за разходи до 40% от БВП и да се стреми към балансиране, а не към постоянни дефицити.

Васил Караиванов, макроикономист и преподавател в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски":

В новия бюджет задължително трябва да отпаднат всички мерки, свързани с повишаване на данъци и осигуровки, които водят до допълнително изземване на доходи от бизнеса и работещите.

Необходими са сериозни ограничения в разходната част, така че дефицитът поне да се доближи до 3%, а в идеалния случай – към нулата. Това няма да е лесно, затова са възможни умерени ръстове на разходите, но за сметка на текущите, а не на капиталовите.

В противен случай отново рискуваме инвестициите да бъдат орязани, а текущите разходи да останат непроменени.

Щерьо Ножаров, икономист и преподавател в УНСС:

Макроикономическата рамка трябва стриктно да спазва Закона за публичните финанси, като разходите не надвишават 40% от БВП без изключения за COVID, еврофондове или военни разходи, които трябва ясно да се обяснят.

Годишният таван на новия дълг не бива да надхвърля 15 млрд. лв., а автоматичните механизми за ръст на заплатите в публичния сектор трябва временно да се замразят. Разходите за администрация са прекомерни, а бюджетът е насочен основно към текущи плащания без инвестиции и реформи. Липсата на реформи застрашава растежа и финансовата стабилност.

