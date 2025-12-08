Акциите на Broadcom тласкат Nasdaq нагоре*

Технологичният измерител Nasdaq Composite се покачва в понеделник, докато инвеститорите гледат към заседанието на Федералния резерв по-късно тази седмица, предава CNBC.

Бенчмаркът се повишава с 0,3%, докато широкият пазарен показател S&P 500 се задържа около нивото от предходната сесия. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average изостава, спадайки със 0,4%.

Акциите на Oracle поскъпват с 2% на фона на оптимизма преди публикуването на тримесечните резултати на компанията в сряда. Цената на книжата на Broadcom скача с 3% след публикация на The Information, според която Microsoft обсъжда разработването на персонализирани чипове заедно с производителя. Акциите на Confluent поскъпват с 29%, след като IBM съобщи, че ще придобие компанията в сделка за 11 млрд. долара, която се очаква да бъде финализирана до средата на 2026 г.

Фед ще проведе последната си среща за годината и много наблюдатели очакват той да понижи лихвените проценти в сряда за трети пореден път тази година. Инвеститорите предвиждат лихвите да спаднат до ниво между 3,5% и 3,75%, въпреки че продължава дебатът за това дали централната банка трябва да намалява разходите по заемите, докато инфлацията остава доста над целта от 2%.

Представителите на Фед ще вземат решението си без пълен набор от икономически данни, тъй като редица икономически статистики все още се бавят след спирането на бюджетната парализа. Поради закъсненията те няма да разполагат с последния доклад за пазара на труда, но именно притесненията за състоянието му вероятно ще подтикнат централната банка отново да облекчи паричната си политика.

Председателят на Фед Джером Пауъл ще даде пресконференция след срещата, на която се очаква да изложи вижданията на централната банка за икономиката, пазара на труда и инфлацията в следващите месеци. Коментарите му може да дадат насоки за това как паричният орган ще подходи към лихвените проценти в бъдеще.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,166%, а тази по 30-годишните - до 4,811%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,04% до 99,035 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,29% до 62,93 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,33% до 59,28 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,31 на сто и се търгува на цена от 4229,8 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.