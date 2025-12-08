Икономист: По-висок акциз при тютюна би донесъл допълнителни 2 млрд. евро за три години

Макроикономически България може да спечели от контрола върху тютюна и една от най-бързите и ефективни мерки би била повишаването на акцизите на тютюневите изделия. Тази препоръка даде д-р Димитър Събев, икономист в Института за икономически изследвания при БАН, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той обясни, че през последните месеци работи по проект за влиянието на тютюнопушенето в света и контрола върху него, повлиян от мисията на филантропската фондация на Майкъл Блумбърг, която от десетилетия финансира проекти, свързани със здравето на хората. България е на световната карта от вече четири години след проучване, че процентът на пушещите в България е сред най-високите в света.

Според д-р Събев, ако последваме примера на Румъния, за три години допълнителните приходи в бюджета биха били около 2 млрд. евро. Икономистът прогнозира, че по-високите цени на акцизите може да откажат 340 хиляди българи от цигарите.

„Ценовата еластичност на цигарите е интересна. При увеличаване на цената на цигарите потребителите в различна степен ограничават тютюнопушенето. При българите виждаме, че хората, които преди са се въздържали поради икономически причини, сега масово пушат“, коментира той.

Икономистът смята, че при вдигане на акцизите трябва да бъдат положени усилия за ограничаване на контрабандата на цигари. „Вече се говори за общо решение на ЕС за вдигане на акцизите, което ще се случи до 2-3 години“, посочи д-р Събев.

По думите му по-разумно е България да вдигне поетапно акцизите на 2-3 стъпки. Той преценява, че по този начин ще страната ни ще постигне „спокоен преход към европейско равнище на цените на цигарите“.

„Приходите от цигари са на стойност 2 млрд. евро, което е съпоставимо с това от корпоративния данък“, посочи д-р Събев. Той съобщи, че в България делът на пушачите е около 40%, докато в САЩ и Великобритания делът е около 10%. "Ограничаването на тютюнопушенето има редици ползи, включително здравни“, коментира икономистът.

Той отбеляза, че тютюнопушенето натоварва здравната система и това не е въпрос само на лична икономика. "Високият дял пушачи пречи на българските домакинства именно в посоката изграждане на човешки капитал“, категоричен е д-р Събев.

Той смята, че след като най-богатите страни са станали още по-богати заради отказа от този навик, пренебрегването на тази тенденция е вредна за нас. И добави, че около 1000-1500 евро са разходите, които генерира един пушач, като това не включва разходите за захарни напитки и кафета.

„Истинският разход идва, когато хората достигнат възрастта от 40-50 години и това започне да влияе на здравето им“, подчерта Димитър Събев.

