България е страната в ЕС с най-нисък акциз за цигарите

Най-големите пазари за контрабандни цигари като процент от общото потребление са във Франция, Ирландия и Гърция, посочва международният институт

Най-високият акциз на цигарите в Европейския съюз се налага в Ирландия - 9,92 евро за кутия от 20 цигари, следвана от Нидерландия - 7,66 евро, и Франция - 7,45 евро. Най-ниският акциз се събира в България - 1,92 евро за кутия от 20 цигари. На следващите места по най-ниски данъци са Полша и Хърватия, съответно 2,33 евро и 2,52 евро. Това констатира международният изследователски мозъчен тръст Tax Foundation в публикация в сайта си. В проучването му се посочва, че пушачите в Европейския съюз плащат много повече за данъци и акцизи, отколкото за самите цигари.

Директивата на ЕС относно данъка върху тютюна изисква всички държави членки да налагат минимален акциз върху цигарите и другите тютюневи изделия. Страните от ЕС налагат специфичен адвалорен данък върху цигарите (фиксирана сума за кутия цигари) и адвалорен акциз (допълнителен процент от продажната цена на дребно).

През 2024 г. страните членки на ЕС средно са налагали акцизи върху цигарите, надхвърлящи 80% от продажната цена на дребно. Това означава, че тези налози са увеличили средните цени за потребителите с повече от 450%, отбелязва "Таксфаундейшън".

Съгласно директивата на ЕС за данъците върху тютюна страните членки трябва да въведат минимален акциз за цигарите и други тютюневи изделия. Страните налагат данък във фиксирана сума за пакет цигари, както и акциз, който е процент от продажната цена на дребно. Минималният общ акциз е поне 60% от националната среднопретеглена цена на дребно, като тези минимални стойности се запазват от 2014 г. насам. Държавите членки, които налагат по-висока специфична ставка от поне 2,30 евро за опаковка, не е необходимо да изпълняват изискването за 60%. Двата налога се събират, преди към цената да се добави данъкът върху добавената стойност (ДДС).

Настоящите минимални акцизни ставки за цигари в ЕС са 1,80 евро (1,95 долара) за пакет от 20 цигари, а минималният общ акциз е най-малко 60% от националната среднопретеглена цена на дребно. Европейската директива утвърждава само минимални ставки, но всички страни налагат по-високи ставки, отбелязва мозъчният тръст.

Cigarette Taxes in the European Union

Excise Duty per 20-Pack of Cigarettes in Euros, as of July 2024

Източник: European Commission, "Taxes in Europe Database v4."

Акцизите се събират в допълнение към ДДС върху цигарите. Като се имат предвид общите данъци, средният данъчен дял от среднопретеглените цени на дребно за 2023 г. в страните от ЕС варира от 67,5% в Германия до 110% в Нидерландия.

От Tax Foundation посочват, че данните се изчисляват и публикуват от Европейската комисия, като се използват среднопретеглени цени (WAP) от предходната година, съгласно Директивата за данък върху тютюна. Данъците като процент от WAP са по-малко от 100% за всички държави, за които има данни, като се използват средните цени на дребно за същата година.

Данъците върху цигарите са регресивни, защото акцизите като цяло са регресивни, но и защото пушенето е по-разпространено сред хората с по-ниски доходи. Тясната база и тенденцията към намаляване на потреблението правят акцизите върху цигарите нестабилни източници на приходи и тези приходи често се насочват към разходи, които изобщо не са свързани с тютюнопушенето. Увеличаването на данъка върху цигарите има тенденция да насърчава контрабандата на цигари и тласка потребителите към незаконни пазари.

KPMG изчислява, че повече от 35 млрд. фалшиви и контрабандни цигари са били консумирани в ЕС през 2022 г., което възлиза на 8,2% от общото потребление на цигари и загуба от 11,3 милиарда евро (12,2 милиарда долара) от данъчни приходи.

Най-големите пазари за незаконни цигари като процент от общото потребление са във Франция (32%), Ирландия (24%) и Гърция (21%). Във Франция е почти половината от незаконното потребление в ЕС.

Преди време в ЕС бяха разгледани основни актуализации на директивите за данъчното облагане на тютюна, но промените бяха отложени за неопределено време. Тъй като пушенето на цигари продължава, а потреблението на фалшиви и контрабандни цигари расте, очаква се Европейската комисия да преразгледа актуализациите на данъчната политика относно тютюна.