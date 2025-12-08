Китайското Политбюро определи вътрешното търсене като приоритет за 2026 г.

Политическото ръководство на Китай определи укрепването на вътрешното търсене като свой основен икономически приоритет за 2026 г. на фона на продължаващите усилия за създаване на буфер срещу рисковете от световната търговия.

„Трябва да се придържаме към вътрешното търсене като основен двигател и да изградим силен вътрешен пазар“, са обещали членовете на Политбюро на Китайската комунистическа партия, ръководено от президента Си Дзинпин, по време на декемврийската си среща. Това съобщава официалната информационна агенция „Синхуа“, цитирана от Bloomberg.

Ръководството обещава да запази „по-проактивната“ си фискална политика и да поддържа „умерено разхлабена“ парична позиция, като същевременно се стреми към „добър старт“ на следващия петгодишен период на икономическо планиране, който започва през 2026 г.

На срещата е взето решение да се приемат „кръстосано-циклични“ корекции на политиката – фраза, която набляга на дългосрочното планиране, което гледа отвъд нестабилността в икономическия растеж. Това е първият път, когато такъв изказ се появява в протокол на Политбюро от декември 2023 г.

Предотвратяването и разрешаването на рискове в ключови области – обикновено препратка към опасности в секторите на местния държавен дълг, недвижимите имоти и финансовите сектори – беше понижено с три места до края на списъка с осем основни приоритета за 2026 г. Това показва, че Пекин може да постави по-голям фокус върху растежа на фона на намаляващите инвестиции.

Ангажиментът на Политбюро е факт след загубата на икономически импулс през последните месеци на фона на бързото свиване на инвестициите.

През новата година може да предстоят още предизвикателства: ръстът в износа е изложен на риск от забавяне след изненадващо силната 2025 г. Също така потреблението вероятно ще се възстанови по-трудно от един от най-слабите си периоди от години насам, което принуждава правителството да добави подкрепа чрез разширяване на публичните разходи.

Декемврийската среща обикновено задава тона на Централната икономическа работна конференция, която от своя страна дава подробности за политическите приоритети за следващата година. По-конкретни мерки и числови цели, като например целта за икономически растеж и размерът на бюджетния дефицит, няма да бъдат разкрити, докато китайският парламент не открие годишната си сесия в началото на март.