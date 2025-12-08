Самотните възрастни японци са оставили рекордно наследство на държавата

Непотърсено наследство в рекорден размер се е озовало в хазната на японското правителство през миналата година на фона на застаряващото население в страната и нарастваща смъртност, съобщава Bloomberg. В същото време все повече хора достигат края на живота си, без да имат близки роднини.

Около 129 млрд. йени (833 млн. долара) непотърсени активи са се влели в японската хазна през 2024 г., според данни на Върховния съд на Япония. Това е почти четири пъти повече от 33,6 млрд. йени, регистрирани през 2013 г., когато започна воденето на статистиката.

Активите без наследници изглежда отразяват два проблема: намаляващо население и изолация сред възрастните хора. Населението на Япония непрекъснато се свива от около 2009 г. насам. Сред починалите по-възрастни японци расте броят на хората без брак и без близки роднини, съобщава Японският изследователски институт.

Обемът на пренасочени към държавата суми от непотърсено наследство (в йени). Графика: Bloomberg LP

Непотърсените активи са се увеличили драстично през последните няколко години. „Нарастващият брой смъртни случаи всяка година може да е фактор“, коментира Коджи Намбу, партньор в адвокатската кантора Miyake & Partners. Смъртните случаи са се увеличили рязко през 2022 г., показват правителствени данни, и продължават да нарастват, достигайки 1,6 млн. миналата година. Сравнително ниският процент на изготвяне на завещания в Япония също може да играе роля, добави Намбу.

Предизвикателствата с онаследяването измъчват Япония в по-широк план. Изоставените домове, известни като акия, са може би най-видимият знак. Около 9 млн. домове акия стоят незаети, оставени от собственици без наследници или роднини, които не искат финансовата тежест на поддръжката.

С намаляването на процента на браковете липсата на наследници може да бъде свързана с липса на кръвни роднини и отслабване на семейните връзки, посочва Макико Окамото, заместник-главен изследовател в JRI. Пирамидата на населението на страната показва нарастващ брой на по-възрастните поколения на върха, които се нуждаят от все повече грижи. „Подкрепата за най-близките роднини често е всичко, което хората могат да направят“, казва Окамото. „Важно е възрастните хора без семейство да поверят желанията си на някого предварително“, допълва тя.