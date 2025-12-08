ЕС оценява шансовете си без САЩ, а подкрепата сред американците за Украйна расте

За нов кръг от консултации с европейски лидери през предстоящата седмица анонсира украинският президент Володимир Зеленски в своето обръщение за 1383-ия ден от пълномащабната война. Очаква се той да разговаря с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц в Лондон.

През следващите дни украинският президент ще пътува и до Брюксел.

Той определи последните разговори с американските преговарящи като "продуктивни, но не лесни" и допълни, че във Вашингтон знаят основните позиции на Украйна. Американският президент Доналд Тръмп обаче заяви, че е разочарован от Зеленски, защото не е прочел предложението на САЩ.

Според публикация на Bloomberg в Европа в момента оценяват възможностите да продължат да подкрепят Украйна без САЩ. Опасенията са, че Вашингтон настоява за мир по план, изготвен от Москва, което ще бъде капитулацията не само на Украйна, но и на Запада като цяло. Това вече е сериозна заплаха за трансатлантическия алианс.

На Стария континент осъзнават реалната заплаха от разрив в отношенията със САЩ и след публикуването на новата стратегия за Национална сигурност на САЩ. Bloomberg отбелязва, че документът се публикува всяка година и е насока за политиката на САЩ. Досега никога в него обаче не са се съдържали критики към европейците - досега основен съюзник на Вашингтон. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков приветства новата визия на САЩ, обявявайки я за близко до тази на Москва и даваща гаранции, че Русия и САЩ ще работят за осигуряването на мира в Украйна.

Тази ситуация напомня на чехите за навечерието на Втората световна война, каза в интервю за Sunday Times чешкият президент Петер Павел. Той припомни, че тогава Чехословакия е поделена между великите сили, а чехите се чувстват предадени от своите доскорошни съюзници. По отношение на Украйна Западът не предава Киев, но и не помага да постигнат успехи на бойното поле, каза Павел.

Дипломати коментират пред Bloomberg, че трябва да бъде намерен начин да бъде осигурена военна и финансова помощ за Киев през зимните месеци, а влошаващата се икономическа ситуация в Русия ще принуди руския президент Владимир Путин да се замисли за преговори.

Според източници на агенцията най-лошият вариант, който се разглежда, е Вашингтон да премахне санкциите срещу Русия, да спре да продава оръжия на европейските страни за Украйна и да прекрати обмена на разузнавателна информация. Малко по-добър е сценарият САЩ да се откажат от подкрепата си за Украйна, но да продължат да продават оръжия и да споделят информация с украинците.

64% от американците подкрепят изпращането на оръжия за Киев

Междувременно в американското общество расте подкрепата за изпращане на оръжия за Украйна. Проучване на института "Рейгън" в началото на ноември показва, че 64% от американците поддържат изпращането на оръжия за Украйна, което е ръст от 9 пр.п. спрямо миналата година. Расте подкрепата и сред републиканците (59%) и сред демократите (75%).

62% от американците искат да видят Украйна победител във войната с Русия, а 87% от анкетираните са категорични, че САЩ трябва да бъдат най-голямата военна сила в света.

За 64% от гражданите на САЩ е важно страната им да продължава да бъде ангажирана с международните проблеми, като това важи и за 79% от американците, които подкрепят лозунга на президента Доналд Тръмп "Да направим Америка отново велика" (MAGA).

Подкрепата за НАТО е рекордна - 68%, сочи още проучването.

Русия атакува обекти в Украйна, смятани доскоро за неприкосновени

През есента Русия промени тактиката си и започна да атакува обекти, смятани доскоро за неприкосновени заради ролята им за обезпечаване на живота на гражданите - като например складове с медикаменти. В края на октомври ракети унищожиха склада на един от най-големите дистрибутори на лекарства в Украйна - "Оптима Фарм", като загубите се оценяват на около 100 млн. долара. Компанията осигурява около 20% от месечните доставки на медикаменти в Украйна.

В края на ноември под прицел се оказа и база за разпределение на доставките на болници в Лвов, а при последната масирана атака през уикенда - и склад с медикаменти в Днипро.

През уикенда руските ракетни удари нанесоха щети по стената на яз. "Печенихи", осигуряващ водоснабдяването на Харков - втория по големина град в Украйна. Според оценки на анализаторите целта е прекъсване на логистиката за военните в Харковска област, но разрушението на язовира ще създаде критична ситуация в региона.

Три пореди дни Русия атакува и голям жп възел в град Фастов (Киевска област). Досега атакувана беше жп инфраструктура основно в източните части на Украйна, отбелязва германското издание Bild.

И двете воюващи страни продължават да атакуват енергийни обекти. Руските удари остават без електро- и топлозахранване големи части от Украйна. Украйна също атакува рафинерии и петролни бази - през уикенда дронове подпалиха рафинерия на "Роснефт" в Рязанска област, както и петролната база "Кристал", която се намира на територията на военната авиобаза в Енгелс (Саратовска област).

Министерството на отбраната на Русия съобщава за свалени 67 дрона, от които 12 над Саратовска област.

Украйна атакува позициите на руснаците в северните части на Купянск

Украинците продължават да изтласкват руските части от Купянск, обявен от руския главнокомандващ ген. Валерий Герасимов преди няколко седмици за напълно окупиран и "прочистен" от украинските войници. По данни на украински военни анализатори се атакуват руските позиции в северните части на града.

Украинците удържат своите позиции и в Покровск и Мирхрад, където няма данни за обкръжение на военните, макар и логистичните линии да са атакувани. Според публикации в социалните мрежи доставките за украинската армия успешно се извършват с наземни дронове и съпротивата продължава вече близо 130 дни от началото на първите градски боеве (в края на юли).

Градът е най-горещото направление на фронтовата линия към на 7 декември. ВСУ съобщава за 53 атаки, а в съседното Олександривско направление има 14 бойни действия.

Интензивни остават боевете в Хуляйполе (20), както и в Костянтиивското направление (18) и Лиманското направление (16).

В Купянск се отбелязват две атаки за миналото денонощие.

Ударът по язовирната стена на Печинизкото водохранилище прекъсна връзките между Харков и Вовчанск, както и населеното място Печенехи и Великий Бурлук.

Като цяло през миналото денонощие са регистрирани 164 атаки, което означава запазване на интензивността спрямо ден по-рано - 161. Русия е извършила и 67 въздушни удара със 187 авиационни бомби и 4100 артилерийски обстрела по позиции на бойното поле и близките населени места. Използвани са и 6500 fpv-дрона.