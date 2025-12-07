Надзорният съвет на НОИ одобри единодушно проекта за бюджет на ДОО

Единодушно Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) одобри проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване. Това съобщиха след края на заседанието Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК) и президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

Министерството на финансите публикува вече на своята страница основните параметри на преработената план-сметка на държавата за следващата година.

По отношение на ДОО се предвижда от 1 януари 2027 г. да се увеличава осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО) с един процентен пункт, а от 1 януари 2028 г. - с два процентни пункта. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро, а максималният за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 2300 евро, за 2027 г. - на 2505 евро и за 2028 г. - на 2659 евро.

От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата ще стане 620,20 евро, предвижда правителството. Догодина ще се запази политиката по доходите за педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование.

Социалните придобивки се запазват догодина, компенсирането на намалените постъпления заради това, че вноската във фонд "Пенсии" няма да се вдига, ще дойде чрез преструктуриране на бюджета. Това съобщи пред журналисти министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред началото на Надзорния съвет на НОИ.

Социалните разходи и придобивки за хората се запазват, така че няма как да не сме доволни, коментира Гуцанов. По думите му след тригодишно замразяване на майчинските за втората година сега те се вдигат от 780 лв. на 900 лв. Също така до момента майките, които се върнат на работа втората година, получаваха 50% от обезщетението, догодина ще бъдат 75%, което е 675 лв. Минималната работна заплата, както е по закон, се покачва от 1077 лв. на 1213 лв. или 620,20 евро, което е абсолютно правилно решение, тъй като сме с най-ниската минимална работна заплата в ЕС, подчерта социалният министър.

Запазва се т.нар. швейцарско правило за осъвременяване на пенсиите. А вноската за пенсии догодина няма да бъде вдигана, компенсацията от това, че няма да има постъпления от това, ще дойдат от преструктуриране на бюджета, част от средствата ще дойдат от инфраструктурни проекти на министерството на транспорта и на регионалното развитие.

Зависи от народните представители дали до края на годината бюджетът ще бъде приет от Народното събрание, каза Гуцанов в отговор на журналистически въпрос.

Не ми харесва, че са замразени обезщетенията за безработица, майчински. Но на политическата среща стана ясно, че няма друг начин, обясни пред журналисти президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов преди началото на Надзорния съвет на НОИ. Той е удовлетворен обаче от предвиденото увеличение на средствата за възнаграждения в НОИ.

Засега "със скърцане на зъби", по думите му, най-вероятно КТ “Подкрепа“ ще подкрепи план-сметката на ДОО за догодина. С преструктуриране на вътрешните разходи ще бъде компенсирано това, че няма да има постъпления заради вноската за пенсии, която няма да бъде вдигана следващата година. И от пари, които държавата ще доплати. В политически ситуации като тази едва ли можем да очакваме смели решения, добави Манолов.

Това, за което сме се разбрали, се е случило, но останаха и неща, за които до момента няма съгласие и няма възможност да се разберем, коментира още президентът на КТ "Подкрепа". Имаше обещания за следващата година за отглеждане на деца без родители и за средствата, които ще бъдат отпуснати за това, уточни Димитър Манолов.

Утре бюджетите ще се гледат на Тристранния съвет, а после и на заседание на Министерския съвет.

