Радев връща Людмила Петкова и Росица Велкова като зам.-министри на финансите

Людмила Петкова и Росица Велкова-Желева ще бъдат заместник-министри в екипа на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, съобщават от правителствената пресслужба. В края на миналата седмица за заместник-министър беше назначен и Методи Методиев.

Людмила Петкова работи в Министерството на финансите от 2010 г., като оглавява дирекция „Данъчна политика“. Тя беше министър на финансите в двата служебни кабинета, оглавявани от Димитър Главчев през 2024 г., като преди това е заемала поста на заместник-министър в периода 2013-2014 г. (правителството на Пламен Орешарски), през 2021 г. (в правителството на Стефан Янев), през 2022 г. до 2023 г. (в двете служебни правителства на Гълъб Донев). Тя беше заместник-министър и на Теменужка Петкова в първите дни на кабинета на Росен Желязков, но беше освободена.

Като служебен министър на финансите Петкова изготви проектобюджет за 2025 г., който беше критикуван както от Българската народна банка (БНБ), така и от редица икономисти заради раздутата разходна част (с планирани разходи в размер 46% от БВП) и спорните идеи в приходната част, сред които въвеждането на данъчна амнистия.

Росица Велкова също е дългогодишен служител на финансовото министерство – от 1993 г. Тя беше ресорен министър в двете служебни правителства на Гълъб Донев, назначени от Румен Радев. В периодите ноември 2017 – април 2021 г. и декември 2021 – август 2022 е заместник-министър на финансите.

Като служебен министър на финансите Велкова предложи бюджет за 2023 г., в който беше заложен рекорден дефицит от 6,4% от БВП. В крайна сметка редовното правителство на Николай Денков внесе бюджет със значително по-нисък заложен дефицит от 3%, а годината завърши с дефицит от 2,2% от БВП.