Великобритания ускорява плановете си за привеждане в съответствие с правилата на ЕС

Великобритания ще приеме законодателство за ускоряване на приемането на правилата на ЕС с по-малък парламентарен контрол. Това би позволило на премиера Киър Стармър да задълбочи връзките си с Брюксел, но носи риск да разгневи избирателите, които подкрепиха Brexit преди 10 години.

Законопроектът за европейско партньорство ще приложи вече обещани споразумения в сферата на електроенергията, за търговията с емисии и вноса на храни и напитки, както и ще позволи приемането на още договори в бъдеще, според информационни бележки, предоставени от правителството, които да съпътстват речта на краля в сряда, пише Bloomberg.

Крал Чарлз III очерта почти 40 законопроекта в предварителната реч, изнесена пред отслабения Стармър, притиснат от призиви за оставка от страна на лейбъристите.

„Законопроектът ще осигури рамка от правомощия, за да се гарантира, че споразуменията с ЕС могат да бъдат прилагани сега и в бъдеще, включително правомощия за изпълнение на договорните задължения в споразуменията с ЕС, когато това служи на националния интерес“, казват от правителството.

Законопроектът ще премине през обичайните парламентарни етапи, но се очаква всички нови договори да бъдат въведени чрез вторично законодателство, което ограничава дебата сред законодателите.

Правителството иска да си гарантира парламентарно одобрение за всякакви нови договори. Това обикновено се осъществява чрез просто одобрение или отхвърляне на законови инструменти от парламента, вместо да му се позволи да изменя законодателството.

Стармър обеща да следва по-амбициозен подход към отношенията между Великобритания и ЕС, като същевременно запази обещаните от лейбъристите „червени линии“ да не влизат в митническия съюз, единния пазар или да не се връщат към свободното движение с блока.

Правителството ще се стреми да договаря достъп до пазара чрез секторни споразумения.

Стармър е изправен пред нарастващ политическа натиск – близо 100 депутати призовават за оставката му и за оттеглянето на няколко министри. Ако Стармър реши да подаде оставка, от всеки от вътрешните му опоненти също се очаква да обещае по-нататъшно съгласуване с ЕС.