Вътрешно напрежение сред лейбъристите поставя въпроса за наследник на Киър Стармър

Въпросът за евентуална смяна на Киър Стармър като лидер на Лейбъристката партия постепенно се превърна от спекулация в реална тема сред политическите коментатори във Великобритания, според BBC, Independent, Guardian, Times и други водещи британски медии. Напрежението в управляващата партия напоследък се засили на фона на вътрешнопартийни скандали и колебливата обществена подкрепа за работата на правителството, което породи дискусии относно евентуален приемник на премиера. Въпреки това самият Стармър настоява, че "огромното мнозинство" от депутатите продължават да го подкрепят, което показва, че евентуална смяна на лидера остава сложен и несигурен процес.

Един от най-често споменаваните потенциални приемници на Стармър е кметът на Манчестър Анди Бърнам, пише Guardian. Бърнам е смятан от мнозина депутати лейбъристи за "единствения кандидат", който би могъл да обедини партията и да ѝ помогне да спечели бъдещи избори. Някои представители на Лейбъристката партия дори настояват евентуална битка за лидерската позиция да бъде отложена, докато Бърнам не намери начин да се върне в парламента, което демонстрира колко силно се свързва бъдещето на партията с неговата кандидатура.

В момента Бърнам не може да участва в евентуална надпревара за лидерството на лейбъристите, тъй като не е депутат, след като опитът му да се кандидатира като представител на партията на частичните избори в Гортън и Дентън бе блокиран от Стармър и съюзниците му от Националния изпълнителен комитет на Лейбъристката партия, обяснява Daily Telegraph.

Същевременно други анализи подчертават, че позицията на Бърнам не е безпроблемна, отбелязва Guardian. Блокирането на опита му да се кандидатира за депутат и силната съпротива от страна на поддръжниците на лагера на Стармър разкриват значителни вътрешни разделения в партията. Това означава, че макар да е популярен сред част от партийните функционери и избирателите, пътят му към лидерската позиция би бил дълъг и политически сложен.

Друг потенциален претендент е Анджела Рейнър, която в момента е заместник-лидер на партията, отбелязва Guardian. Според редица публикации и медийни анализи в британската преса тя има силна подкрепа сред партийните членове и синдикатите, но нейните перспективи могат да бъдат ограничени от текущи политически и лични предизвикателства.

Според Telegraph Рейнър обмисля да се кандидатира за лидер, ако Стармър обяви, че ще се оттегли, но възнамерява да изчака приключването на данъчно разследване срещу нея, преди да обяви намеренията си. Някои коментатори отбелязват, че всякакви съмнения около почтеността на Рейнър биха могли временно да отслабят кандидатурата ѝ и да отворят пространство за други кандидати.

В същото време вътрешнопартийната динамика в Лейбъристката партия подсказва, че е възможно състезанието за приемник на Стармър вече да е започнало, макар и неофициално, коментира Guardian. Изданието посочва, че вече са се появили кампании и инициативи в подкрепа на различни кандидати, включително на Рейнър, което означава, че е започнала началната фаза на позициониране за лидерската надпревара. Това се случва въпреки липсата на официална процедура за смяна на лидера, което подчертава степента на вътрешно напрежение в партията.

Името на бившия лидер на лейбъристите и настоящ министър на енергийната сигурност и въглеродната неутралност Ед Милибанд също периодично се появява в медийните анализи като потенциален участник в лидерската надпревара, пише Independent. Той разполага с богат опит в политиката и е разпознаваем за избирателите, което би могло да му даде предимство на фона на настоящия период на криза за партията. Въпреки това подобен сценарий се разглежда по-скоро като хипотетичен, отколкото като непосредствена възможност, тъй като партията обикновено предпочита да избира ново поколение лидери при смяна на властта.

Въпросът доколко вероятна изобщо е смяната на Стармър зависи до голяма степен от изборните резултати и вътрешнопартийните настроения, отбелязва в. Times. Евентуални сериозни загуби на предстоящите местни избори идния месец биха могли да предизвикат "нервен срив" в партията и да ускорят процеса на лидерска промяна. Въпреки това липсата на ясен и безспорен приемник прави подобен сценарий рискован.

В по-широк контекст анализаторите отбелязват, че Лейбъристката партия е изправена пред класическа дилема: дали да запази стабилността с настоящото ръководство или да рискува с промяна в момент на политическа несигурност, посочва BBC. Подобни решения често се отлагат, докато не стане ясно дали настоящият лидер може да възстанови общественото доверие и доверието на избирателите.

Друг важен фактор е липсата на консенсус относно идеологическата посока на партията, отбелязва Guardian. Потенциалните приемници на Стармър са представители на доста различни политически течения – от по-центристки до по-ляво ориентирани – което прави избора не просто персонален, а стратегически за бъдещето на Лейбъристката партия.

В крайна сметка възможността Киър Стармър да бъде заменен съществува, но не е непосредствена или неизбежна, заключават повечето водещи британски медии. Основните кандидати – Анди Бърнам и Анджела Рейнър – имат своите предимства, но и недостатъци, а липсата на ясен фаворит прави всяка лидерска промяна политически рискована.

Освен това перспективата за лидерска надпревара, докато партията е на власт, ужасява мнозина депутати от Лейбъристката партия, тъй като тя би довела до обвинения от страна на съперниците на партията във вътрешнопартийна разединеност, както и идването на власт на нов премиер, който не е получил мандат директно от избирателите чрез парламентарни избори, посочва BBC.

Поне засега основните фактори, които накланят везните в полза на оставането на власт на Стармър, се оказват по-силни от онези, които подтикват към промяна. Големият въпрос е дали това ще се промени, когато Лейбъристката партия се изправи пред вероятната мрачна реалност, която социологическите проучвания прогнозират за местните избори в началото на идния месец, заключава британската обществена медия.

/БТА/