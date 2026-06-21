Британският премиер Киър Стармър може да подаде оставка утре

Очаква се британският премиер Киър Стармър да подаде оставка в понеделник и да очертае времева рамка за оттеглянето си, съобщава британският вестник Observer, цитиран от Ройтерс. Но източник на правителството заяви, че Стармър остава съсредоточен върху дейността си по управлението на страната.

Заплахата за поста на Стармър, която нараства от месеци, се засили рязко в петък, когато опонентът му Анди Бърнам спечели място в парламента, което би му позволило да отправи официално предизвикателство към премиера.

Observer съобщава, че Стармър обсъждал въпроса със съпругата си в провинциалната си резиденция в Чекърс преди да вземе окончателно решение, но високопоставени представители на Лейбъристката партия очакват ясно съобщение за бъдещето му още в понеделник.

Източник на правителството заяви, че Стармър остава съсредоточен върху работата си и посочи предишни изявления в този смисъл.

Британският премиер заяви в петък, че ще се бори с всяко предизвикателство пред поста си и призова Лейбъристката партия да не се разкъсва от вътрешни борби.

Над сто избрани депутати от партията му, около една четвърт от всички представители на Лейбъристката партия в Камарата на общините, заявиха публично, че искат Стармър да се оттегли или да очертае времева рамка за напускането си.

Междувременно британският министър на бизнеса и търговията Питър Кайл заяви, че Стармър обмисля "политическите реалности". "Той проведе разговори с много широк кръг от хора, включително с мен, и също така работи много усилено този уикенд. Смятам, че отделя време, за да помисли за политическите реалности, предизвикателства и възможности пред себе си", коментира Кайл в интервю за Sky News тази сутрин.

Ясно мнозинство от кабинета на премиера счита, че е неизбежно Бърнам да замени Стармър, съобщиха запознати източници с мисленето на над 15 министри от кабинета, с които Bloomberg е разговаряла в петък.

Кайл отказа да обсъжда "спекулациите, които знам че съществуват", около ръководителите на Лейбъристката партия. Той съобщи, че не е разговарял с премиера след "много подробен" разговор в петък, но отказа да разкрие какво е казал на срещата, тъй като разговорът е бил "личен" и "от частен характер".

56-годишният Бърнам, който е подкрепен от най-високия рейтинг на високопоставен британски политик, даде да се разбере, че смята да оспори премиерския пост на Стармър. Бившият министър на здравеопазването Уест Стрийтинг също заяви, че ще участва в борба за поста, а Стармър, поне публично, обеща, че ще се бори докрай, като заяви, че страната няма да прости на Лейбъристката партия, ако тя се впусне в надпревара за лидерството за сметка на управлението на страната.

Бърнам трябва да положи клетва като член на парламента следващата седмица, когато автоматично ще загуби поста си на кмет на Манчестър. Това ще предизвика избори в града и приоритет на Лейбъристката партия ще бъде да задържи кметския пост.