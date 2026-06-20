Преломен момент настъпва във войната в Украйна

За първи път от 2023 г. западни политици, анализатори и медии говорят за „преломен момент“ във войната в Украйна. Наистина изглежда, че тази година украинските въоръжени сили успяха значително да забавят противника на бойното поле и да увеличат броя и ефективността на ударите по неговата логистика и тил. Киев вече публично заявява, че е „поел стратегическата инициатива“. Достатъчно ли е обаче това, за да се говори за обрат във войната? Този въпрос задава в свой анализ BBC.

„Мисля, че ситуацията наистина се променя. На бойното поле Русия загуби инициативата в няколко направления“, заяви на 16 юни президентът на Украйна Володимир Зеленски.

По думите му, тази година руските сили са се опитали да настъпват по 12 направления, но без успех. Към днешна дата те са съсредоточили усилията си само върху две-три приоритетни направления, напредват там много бавно и с големи загуби. В същото време украинската армия е поела инициативата на отделни участъци от фронта и вече жъне успехи.

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Олександър Сирски е по-предпазлив в оценките си. Според него армията тепърва трябва да поеме стратегическата инициатива.

Министърът на отбраната Михайло Федоров определя настоящата ситуация като „прозорец на възможностите“ за Украйна, който ще остане отворен през следващите шест месеца. По думите му Киев трябва да направи всичко възможно, за да се възползва от този шанс.

Забавяне на руското настъпление

За да се отвори този „прозорец на възможностите“, Украйна трябваше да извърши сериозна подготовка. Необходимо беше да намери начин да неутрализира значителното руско предимство по линията на бойните действия в близкия и дълбокия тил, както и във въздуха и на сушата. Единствено по море Русия, която до голяма степен загуби боеспособността на флота си, не разполага със стратегическа инициатива още от 2022 г.

По останалите направления Кремъл получи преимущество от октомври 2023 г., когато успя да отблъсне украинската контраофанзива на юг и започна собствено настъпление срещу изтощените украински сили по няколко направления едновременно.

Дори пробивът на украинските войски в Курска област през август 2024 г. не успя да спре руското настъпление по приоритетните направления, най-вече в Донецка област, макар че го забави съществено.

През 2024 и 2025 г. Русия постигна значителен напредък, като презве важни индустриални градове в Донбас - Авдеевка, Курахово, Въгледар, Торецк, Селидово и Велика Новосилка. От края на миналата година обаче, след като руските сили успяха да ликвидират Северския издатък и почти напълно да установят контрол над района на Гуляйполе и Покровско-Мирноградската агломерация, настъплението им започна да губи темпо.

Едно от обясненията е, че в края на зимата и началото на пролетта руската армия натрупваше ресурси за лятна офанзива. По същото време беше прекъснат достъпът на руските сили до Starlink – събитие, чието значение трудно може да бъде надценено, тъй като именно тази сателитна система бе основа на комуникациите и управлението на ударните дронове.

През този период броят на бойните сблъсъци по фронта, според ежедневната статистика на украинския Генерален щаб, спадна до средно около 150 на ден. В средата на май руската офанзива беше подновена и броят на атаките нарасна до 230-250 дневно. Въпреки това напредъкът на руските сили не се ускори.

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