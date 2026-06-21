Акция на седмицата: „Еврохолд България“ АД

„Еврохолд България“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

Акцията е втората най-поскъпващата от компонентите на основния индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX за седмицата с ръст от близо 4%.

Тази седмица стана ясно, че „Еврохолд“ ще се преструктурира, за да се превърне в енергиен холдинг, като прехвърли застрахователния си бизнес („Евроинс Иншурънс Груп“) на основния си акционер „Старком Холдинг“.

Същевременно „Старком Холдинг“ ще прехвърли на „Еврохолд“ компанията "Соларс Енерджи".

И двата холдинга се контролират от Асен Христов и Кирил Бошов.

За преструктурирането се разбра от съобщение на рейтинговата агенция Fitch, която обяви, че прекратява наблюдението на „Еврохолд“ за понижение на рейтинга и присъжда на групата оценка B със стабилна перспектива.

От „Старком“ са изкупили и облигации с наближаващ падеж на „Еврохолд“, като книжата са прехвърлени обратно на „Еврохолд“, за да бъдат обезсилени. Мажоритарният акционер на „Еврохолд“ също емитира облигации за 200 млн. евро през април, за да се рефинансират задължения на „Еврохолд“.

Според Fitch „Еврохолд“ подготвя и опростяване на дълговата структура, като се подготвя да консолидира задълженията си чрез специален инструмент, както и да уреди задълженията си към „Старком Холдинг“.

От 19 юни 2026 г. на БФБ започна да се търгува последващата емисия 260 440 000 акции на „Еврохолд“, издадени чрез упражняване на варанти от страна на „Старком Холдинг“. От процедурата „Еврохолд“ набра над 266,3 млн. евро. Капиталът на дружеството вече е 520 940 000 акции с номинал по 0,51 евро всяка, или близо 265,7 млн. евро.