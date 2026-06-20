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Пеканов: Трудно е да се постигне 3% дефицит, без да задушим икономиката

Срокът 31 август за изпълнение на всички проекти по ПВУ е задължителен, коментира вицепремиерът в интервю

16:44 | 20.06.26 г. 2
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Вицепремиерът Атанас Пеканов. Снимка: БГНЕС/Антон Станков
Вицепремиерът Атанас Пеканов. Снимка: БГНЕС/Антон Станков

Много трудно е тази година да се постигне 3% бюджетен дефицит, ако не искаме да задушим икономиката и да я натиснем надолу прекалено много, което ще има ефект и върху стандарта на живот на хората. Това коментира вицепремиерът Атанас Пеканов в ефира на Нова телевизия.

Той припомни, че България ще получи близо 1 млрд. евро по четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. България до вчера беше получила около 50% от парите, с тази сума ще стигне 68%, на средноевропейско ниво в момента страните са получили 75%. Продължаваме работа и по петото плащане, беше ключово и за бюджета да получим възможно най-бързо тези средства, добави той.

"Моята цел е да стигнем 100%, под въпрос е доколко това е реалистично, защото се загуби много време и много важни реформи все още трябва да се случат", каза още вицепремиерът.

Имаше риск да бъдат безвъзвратно загубени средства заради поведението на коалицията миналата година по време на кабинета „Желязков”, които решиха, че антикорупционната реформа е нещо, което могат да си правят по техен вкус и ще могат да я използват срещу техните опоненти. Именно заради това България беше получила санкция, бяха задържани пари и от второто, и от третото плащане, пари, които щяхме да загубим през месец май, заяви Пеканов. 

Към момента по четвъртото плащане има задържани средства за три цели, които трябва да бъдат освободени, добави той.

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Срокът 31 август за изпълнение на всички проекти по ПВУ е задължителен, каза още той. "Ние не можем да го изменим, всичко, което свършим до 31 август, може да бъде отчетено по ПВУ. Всичко, което не свършим - няма да бъде отчетено", подчерта той. Пеканов изтъкна, че са спасени голяма част от средствата. "Ако ме бяхте питали преди три седмици, моето очакване бе да получим около 600 млн. по това плащане, а не 1 млрд. евро", добави той.

Пеканов коментира, че предишните ръководства на Министерството на финансите са допуснали да няма ликвидност за разплащане на крайните бенефициенти. Това е част от причината да се тегли този дълг в момента, заяви той.

По повод решението на премиера Румен Радев за новите санкции срещу Русия Атанас Пеканов каза, че България не е наложила вето в момента, а е изразила резерви към някои от предложените части от следващия санкционен пакет. В момента вървят преговори и всяка държава, която вижда, че част от икономиката или енергетиката ѝ могат да са под риск, може да изрази мнението си, посочи той. По думите му България продължава да помага на Украйна и ще търси още партньорства.

Относно закриването на въглищните централи вицепремиерът посочи, че през годините се е спекулирало често по тази тема. България намали емисиите си с 40% спрямо 2019 г. и нищо фатално не се е случило. Между 2030 г. и 2038 г. България ще задържи между 1,2 и 1,6 гигавата въглищни централи, които са нужни за нашата енергетика с оглед на цялата нестабилност, която виждаме по света, каза Пеканов и добави, че това е наш суверенен ресурс, който ще трябва да бъде запазен в някакъв момент като студен резерв. Според него на част от заетите в момента може да им се намери работа, която има по-дългосрочна перспектива. 

(БТА)

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Последна актуализация: 16:44 | 20.06.26 г.
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Коментари

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2
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Скъсана_Ушанка
преди 3 минути
Като ви е трудно - оставките и да идват други, които могат.
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1
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dido_yord
преди 25 минути
Заменете част от въглищата с местна биомаса от земеделието и лесовъдството :-)
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