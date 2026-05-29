Атанас Пеканов: ЕК размразява 370 млн. евро за България

До края на август новата Антикорупционна комисия трябва да заработи, а Европейската комисия вече размразява 370 млн. евро за България. Това каза вицепремиерът Атанас Пеканов по Нова телевизия. Той посочи, че най-вероятно още днес ще бъде приет законът за Антикорупционната комисия, което според него е ключово условие за възстановяване на европейско финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Изборът на членовете на комисията трябва да бъде финализиран в следващите месеци, а кабинетът работи ускорено по приемането на необходимите законови промени, каза той. И отправи критики към предишния модел на работа на комисията, като заяви, че при конституирането ѝ са били допуснати „най-големите злоупотреби”, а променената парламентарна квота е довела до използването ѝ за репресии. Той подчерта, че новата структура няма да повтори „лошите практики“ на предишната комисия, която според него е била използвана за политически натиск.

Вицепремиерът коментира и реформите, които България трябва да реализира пред Европейската комисия. Сред тях е реформата във ВиК сектора. „ЕК настоява общинските ВиК дружества да бъдат преструктурирани под управлението на ВиК холдинга, но България към момента не приема този вариант и ще търси междинно решение", категоричен е той.

Вицепремиерът отбеляза, че България е изпълнила 19 от 25-те стъпки по четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, но предупреди, че има риск част от средствата временно да бъдат задържани, ако останалите мерки не бъдат изпълнени в срок. Крайният срок за изпълнение на ангажиментите по петото плащане е 31 август.

Пеканов каза още, че правителството се стреми да достигне и надхвърли средното европейско ниво на усвояване на средствата по плана, което е около 70%. Той посочи, че част от забавянията са свързани с инфраструктурни и дигитални проекти, включително изграждането на хангарите за медицинските хеликоптери и доставката на нови локомотиви.

Вицепремиерът коментира и темата за инфлацията, като посочи, че България се намира в „неприятна ситуация” по отношение на инфлацията, като страната е с най-високата такава в еврозоната. Според него регулаторите трябва да бъдат по-активни и да извършват повече анализи. Той подкрепи и идеите на финансовия министър за съкращаване на неефективни структури и раздут административен щат, но подчерта, че това не трябва да става рязко.

По отношение на войната в Украйна вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че България ще продължи да помага на Киев по всеки възможен начин в краткосрочен план, но подчерта необходимостта от търсене на дипломатически изход от конфликта.

Пеканов подчерта още, че Европа не трябва да остава встрани от евентуални преговори за край на войната. „Ако други се разберат за край на тази война, а Европа стои някъде отстрани, това не е добър вариант“, заяви той.

Той коментира още, че правителството работи за отключване на средства по Фонда за справедлив преход, предназначени за въглищните региони, както и за реализацията на енергийни и инфраструктурни проекти, свързани с ВиК сектора и разширението на ПАВЕЦ „Чаира“.