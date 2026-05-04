Гюров: Служебното правителство спаси 400 млн. евро по Плана за възстановяване

Служебното правителство спаси 400 млн. евро по второто и третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). След преговори с Европейската комисия (ЕК) беше удължен срокът за изпълнение на условията, свързани с антикорупционното законодателство и разследването на главния прокурор. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров на съвместен брифинг със служебния вицепремиер по европейските средства Мария Недина.

Гюров уточни, че при встъпването на служебния кабинет в края на февруари пред правителството са стояли две основни задачи – подаване на искане за четвърто плащане по ПВУ и спасяване на близо половин милиард евро по второто и третото плащане. По думите на Гюров средствата са били блокирани заради липсата на напредък по антикорупционните реформи и механизма за независимо разследване на главния прокурор. „В началото на април поискахме 900 млн. евро по четвъртото плащане. По-важното е, че не прежалихме 400 млн. евро, които бяха отписани от предишната власт“, каза служебният премиер.

Той допълни, че на 4 май България е можела окончателно да получи отказ от ЕК за тези средства, но след денонощни преговори, водени от служебния вицепремиер Мария Недина и нейния екип, срокът е бил променен. „Така кабинетът се пребори за едно много рядко явление – време, което не беше изгубено, а върнато“, каза Гюров.

Той подчерта, че отсрочката е обвързана с ясна задача към новото правителство и новото парламентарно мнозинство – създаване на нова антикорупционна комисия и осигуряване на независимо разследване на главния прокурор. „Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост“, каза още служебният министър-председател.

По думите му необходимите законодателни текстове вече са подготвени от екипа на служебния вицепремиер, одобрени са от служебното правителство и са внесени в парламента.

Той изрази надежда новото мнозинство да използва спечеленото време и да не допуска ново забавяне. „Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания“, каза Гюров.

„Оставяме около два млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство“, каза Андрей Гюров.

Реформата, свързана с разследване на главния прокурор, се премества от трето за пето плащане – от 22 юни до 31 август

Договорихме с Европейската комисия преместването на реформата за антикорупционната комисия от второ и трето плащане в четвърто и пето, а реформата, засягаща разследването на главния прокурор, се премества от трето плащане за изпълнение в пето плащане – тоест от 22 юни до 31 август, съобщи Мария Недина.

С договорените изменения по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) изместваме крайния срок за изпълнение на реформата за антикорупционната комисия, който щеше да изтече днес – 4 май. След активни преговори с ЕК през последните седмици успяхме да постигнем предоговаряне на две ключови реформи, добави Недина. По думите ѝ, новите срокове за реализиране засега спасяват 401 млн. евро, като се дава по-дълъг срок на новото правителство.

Недина отбеляза, че спасяването на 401 млн. евро по ПВУ идва за реформата за антикорупционната комисия – 257 млн. евро, които са задържаните вече средства, 214 млн. евро от второ плащане и 43 млн. евро – от трето. Днес освен тях щяхме да загубим и допълнителни 143 млн. евро, които трябваше да върнем. Това щеше да бъде наложено, тъй като антикорупционната комисия беше закрита от Народното събрание в края на януари, обясни тя.

По реформата за главния прокурор бяха удържани от трето плащане 109 млн. евро и сега вместо да бъде изпълнена до 22 юни, срокът се удължава до 31 август, каза вицепремиерът.

За доставката на 35 влака по ПВУ Недина посочи, че е получено уверение, че няма заплаха да изгубим 429 млн. евро.

На въпрос колко средства можем да загубим в сферата на енергетиката, Мария Недина отбеляза, че реформата за Българския енергиен холдинг остава същата и допълни, че до момента от ЕК не е посочена конкретна сума, която може да бъде загубена.

Попитана кога можем да очакваме поисканите средства по четвърто плащане за 900 млн. евро, служебният вицепремиер каза, че в момента тече оценяване от ЕК. Най-голямата част, засягаща плащането, е реформата за водоснабдяване и канализация, която трябва да бъде гласувана, добави Недина. По думите ѝ имаме да получаваме 2,9 млрд. евро, като досега те бяха 2,5 млрд. евро.

Относно средствата по ПВУ за спешна помощ по въздух, които бяха под риск заради забавяне, Мария Недина обясни, че забавянето е заради липсата на разрешително за строеж на хангарите. Мислим, че инвестицията може да бъде изпълнена навреме, ако нещата се довършват в срок, добави тя.

(БТА)