България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от Плана за възстановяване

Днес страната ни получи трето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в размер на 1,47 млрд. евро. Плащането беше направено, след като Европейската комисия оцени като изпълнени 48 етапа и цели от общо 50, включени в искането за плащане, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Третото искане за плащане по НПВУ обхваща 22 реформи и 19 инвестиции и е най-голямото, подавано до този момент. Водещите мерки, отчетени с него, са свързани с продължаване на реформите в области като научни изследвания и иновации, декарбонизация, обществени поръчки, подобряване рамката за управление на държавните предприятия, развитие на електронното управление и електронното здравеопазване и др.

Това е второто плащане, направено към България в мандата на правителството. С него получените през годината средства от Европейската комисия общо възлизат на 1,9 млрд. евро, което надхвърля повече от половината от цялостната ни алокация по Плана за възстановяване. С повече от три пъти нараснаха и разплатените средства към бенефициентите от началото на годината – от 1,5 млрд. на 4,5 млрд. лева.

През следващата година предстои България да подаде финалните четвърто и пето искане за плащане по механизма.

В началото на декември Европейската комисия частично одобри третото искане на България за плащане в размер на 1,619 млрд. евро по механизма.Третото плащане е в размер на 1,47 млрд. евро, тъй като отложените средства са около 150 млн. евро. Комисията зад ържа сумата, тъй като констатира, че два етапа – създаването на орган за борба с корупцията и влизането в сила на правни актове, отнасящи се до наказателното производство и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор – не са изпълнени задоволително на този етап.

В резултат на това ЕК временно отложи част от плащането. България има един месец, за да отговори на причините, поради които Комисията смята, че два етапа не са изпълнени задоволително. Ако след това Комисията все още е на мнение, че етапите не са изпълнени, тя временно ще задържи част от плащането.

След това България ще има шест месеца, за да предприеме действия и да отговори на оставащите изисквания. След като етапите бъдат изпълнени, останалата част от плащането ще бъде освободена.

Припомняме, че България получи 438,6 млн. евро по линия на второто плащане в рамките на механизма.

На 3 октомври тази година Европейската комисия вече одобри частично второто плащане на България, като страната трябва да довърши един неизпълнен ключов етап като част от това искане за плащане, свързан с реформата на Комисията за противодействие на корупцията (етап 218). Комисията ще разгледа отпускането на оставащите средства (в размер на 214,5 млн. евро - бел. ред.), след като България се справи с този неизпълнен ключов етап.

Планът за възстановяване и устойчивост на България е подкрепен с безвъзмездни средства общо в размер на 6,17 млрд. евро.