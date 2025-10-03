ЕК удържа 200 млн. евро по ПВУ заради казуса с антикорупционната комисия

Общо 440 млн. евро по второто плащане от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) ще бъдат преведени на България съвсем скоро. Европейската комисия обаче удържа 200 млн. евро заради неразрешения казус с Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Това каза на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът Томислав Дончев във връзка с втория транш по Плана за възстановяване и устойчивост, предава БТА.

Управляващите ще имат шестмесечен, за да разрешат казуса.

"Очакваме съвсем скоро да получим 440 млн. евро, за останалите около 200 млн. евро ще имаме шестмесечен срок, работейки със службите на Европейската комисия да преосмислим изцяло съществуването, кройката и начина на избор и работата на Комисията за противодействие на корупцията (КПК)“, каза вицепремиерът.

Той уточни, че на 23 юли е изпратил ново искане за второ плащане по ПВУ и заяви, че от разговорите с ЕК е информиран, че от 59 етапни цели Комисията приема за изпълнени 58 и една за неизпълнена. Неизпълнената е свързана с Комисията за противодействие на корупцията, каза Дончев. И допълни, че след решения на Конституционния съд от 2024 г. е взето решение, че изискуемото мнозинство за избор на тази комисия не може да бъде 160 народни представители, а е необходимо мнозинство от 121 души. "ЕК счита, че това не дава достатъчно гаранции, че комисията може да бъде тотално деполитизиран орган", разясни Дончев.

По думите му предстоят разговори между правителството и ЕК относно тази последна неизпълнена етапна цел от ПВУ, както и дебат за намиране на мнозинство в Народното събрание по отношение на съществуването и функционирането на КПК. „Задачата е сложна, защото не говорим само за преговори между ЕК и българското правителство, говорим за намиране на мнозинство в Народното събрание, което да подкрепи една нова кройка, нова логика на съществуването и работата на КПК“, каза вицепремиерът.

Вчера правителството е подало искане за третото плащане по ПВУ - за 1,6 млрд. евро, каза още Дончев. Той призова всички, които изпълняват проекти, да работят качествено, защото крайният срок е август догодина и “не можем да си позволим никакво забавяне".

Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че от началото на годината ПВУ се изпълнява с ускорени темпове. От началото на година досега по ПВУ са разплатени над 1,8 млрд. лева. Към момента правителството разплаща проекти по ПВУ със средства от националния бюджет, които достигат сумата от 0,5 млрд. лв.

Петкова посочи, че задържането на част от средствата по второто плащане - около 200 млн.евро, няма да се отрази на дефицита на начислена основа, тъй като това е вземане, което подлежи на възстановяване от ЕК.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев допълни, че се сформира специален екип, който да разработи концепцията за антикорупционната комисия.