Русия помогна на Пхенян да оправи балистичните си ракети и това засяга не само Украйна*

Русия е помогнала на Северна Корея да модернизира своите балистични ракети KN-23 и KN-24, които се използват от руските военни при ударите по Украйна, съобщават от украинското военно разузнаване (ГУР). Първите ракети, които получи Русия от Пхенян, често не достигаха до целите си и се взривяваха във въздуха, сочат данните на военните. Руските военни на боеви позиции пък докладваха за проблеми с артилерийските снаряди, които повреждаха дулата на артилерийските системи.

Сега ефективността на боеприпасите е значително подобрена и това може да окаже влияние не само за войната в Украйна, но и за баланса на Корейския полуостров.

ГУР отбелязват още, че 13 от 49 основни елемента в руските балистични ракети "Искандер - М" се произвеждат в заводи, които не са под санкциите на нито една държава, съобщава украинското военно разузнаване (ГУР). В тях се включват електроника и системи за насочване, които са ключови за ракетите.

Сред производителите, които не са обхванати от санкциите, е заводът "Морозов" (Всеволожск, Ленинградска област), в който се произвеждат ракетни двигатели, както и металургичният завод в Серпухов (Московска област).

Преговорите между САЩ и Украйна продължават

В Маями се очаква продължаване на разговорите за мир между представителите на САЩ и Украйна.

"След завръщането на американския екип от Москва и съответните консултации във Вашингтон, Рустем Умеров, Андрий Хнатов и всички, които са необходими за преговорите, ще продължат разговора с представители на президента Тръмп", анонсира украинският президент Володимир Зеленски в своето обръщение за 1379-ия ден от пълномащабната война.

Той отбеляза интензивните разговори и срещите, които се водят в последните дни и допълни, че на тях "Украйна е чута и изслушана". Съветникът на руския президент Юрий Ушаков призна след разговорите в Москва, че напредък няма, но разговорите ще продължат. Инситутът за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на желанието на руската страна да засекретят преговорите, както и изявленията за победи на фронтовата линия, които нямат потвърждение, за да оказват влияние върха позициите на САЩ за края на войната.

Американският президент Доналд Тръмп отбеляза пред журналисти в Белия дом, че срещата е била "сравнително добра". Според него двамата му представители в Москва - бизнесменът Стив Уиткоф и зетят му Джаред Къшнър, смятат, че Владимир Путин иска да сложи край на войната, но не е сигурен до какво ще доведат тези разговори, защото "за тангото са нужни двама".

В интервю за India Today обаче руският президент Владимир Путин съобщи, че не е приел плана на САЩ, а само го е обсъдил, както и че по един или друг начин ще "освободи" украинските Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област (Донбад и Новорусия), пише ТАСС. В коментираните в медиите планове досега Стив Уиткоф е отбелязал, че Украйна трябва да предаде неокупираните части от Донбас, а в другите две области бойните действия ще бъдат замразени по линията на съприкосновението. Според исканията на Русия окупираните области трябва да бъдат признати за руска територия от международната общност.

НАТО няма План Б, ако преговорите се провалят, каза генералният секретар на организацията Марк Рюте, след медийни публикации за обмисляне на алтернативни действия. Рюте обаче потвърди, че до края на годината Украйна трябва да получи оръжия за 5 млрд. долара.

Украйна все още удържа Покровск

Малко преди срещата в Москва Путин съобщи, че Покровск е под контрола на Русия и градът е "прочистен" от украинските военни. Данни на наблюдатели обаче показват, че Урайна все още удържа позиции в Покровск. Военни кореспонденти и от двете воюващи държави съобщиха за окупацията на града. Руският президент Владимир Путин съобщи, че градът е под руски контрол още през октомври.

Данните на ВСУ сочат, че битката за Покровск продължава, а според украинския Център за отбранителни стратегии градът ще бъде окупиран до края на 2025 година. Значението му за отбраната на Донецка област като логистичен хъб намаля още през лятото, когато започнаха градските боеве.

Украинската армия вече е подготвила нови укрепления и сега ефектът от превземането ще се измери само от това дали украинците ще успеят да се изтеглят навреме от града. В региона са разположени едни от най-добре подготвените украински военни.

Интензивността на бойните действия се забавя

На 3 декември в Покровското направление ВСУ регистрира 45 атаки, а в съседното Олександривско направление атаките към този час са 14, което е явно намаление на интензивността на бойните действия - в средата на ноември в града бяха регистрирани по около 100 атаки на ден. През миналото денонощие в Лиманското направление атаките са 10, а в Костянтинивското направление - 29.

Данните сочат намаление на активността в Купянското направление, където за миналото денонощие са регистрирани две атаки. Ходът на военните действия се запазват в Хуляйполе, където се съобщава за 12 бойни действия, както и в Харковска област (около Вовчанск и Липци) със 17 атаки.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1379-ия ден от пълномащабната война сочат намаление на интензивността на боевете на бойното поле - регистрирани са 170 атаки спрямо 201 ден по-рано. Русия е извършила и 62 въздушни атаки със 177 авиационни бомби, както и 4300 артилерийски обстрела по обекти на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 5200 fpv-дрона.

Украйна атакува руски енергийни обекти, Русия удари Одеса

Украински дронове продължават да атакуват енергийни обекти на територията на Русия. В нощта срещу 4 декември под ударите им попаднаха в петролно депо в Ливни (Орловска област), както и в завод за торове и амоняк в Ставрополския край. Ден по-рано Службата за сигурност (СБУ) съобщи за удар по петролопровода "Дружба".

Министерството на отбраната на Русия отбелязва 76 свалени дрона, като 14 от тях над Ставрополския край и два над Орловска област. Най-голям е броят на свалените дронове в Крим, като в социалните мрежи има съобщения за взривове около Саки, където се намира авиобаза.

Данните на ВВС на Украйна сочат за атаки по Одеса и Миколаев. Преди ден руският президент съобщи, че ударите по украинските пристанищни градове ще бъдат увеличени. Вечерта на 3 декември балистични ракети удариха промишлената зона в Кривий Рих, авиационни бомби бяха използвани в удари по Харков.

Сводката на ВВС съобщава за 2 балистични ракети "Искандер -М" и 138 дрона, изстреляни към Украйна. Системите за ПВО са свалили 114 дрона.

Румъния унищожи морски дрон край бреговете си

Румънските военни съобщиха за унищожаване на украински дрон Sea Baby, който е бил на дрейф край румънските брегове. Според тях той е представлявал заплаха за сигурността в Черно море. Украйна отрече нейни дронове да са навлизали в румънските териториални води.

В последните месеци руски дронове често навлизат във въздушното пространство на Румъния, целейки се в обекти в Одеска област, включително и по газовата инфраструктура около пристанището Измаил. Румънските ВВС вдигат бойна авиация, която обаче досега не се е намесвала и не е сваляла въздушните цели въпреки разрушенията на инфраструктура, собственост на международни компании, както и падането на дронове на румънска територия.

* Информацията е допълнена с коментарите на Владимир Путин пред India Today