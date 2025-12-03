Русия не приема плана на САЩ за мир в Украйна, но е съгласна разговорите да продължат

На среща в Кремъл руският президент Владимир Путин не е приел предложенията на САЩ за края на войната в Украйна, съобщи съветникът на руския президент Юрий Ушаков по време на брифинг. Разговорите са продължили пет часа и са били обсъдени общо четири документа, които Вашингтон е изпратил на Кремъл в последните дни. Един от тях е с 27 точки, а като цяло всички планове съдържат предложения за цялостно мирно решение на кризата, обясни той.

"Не сме обсъждали конкретните формулировки на американската страна в тези документи", каза Ушаков и допълни, че Путин е обяснил на двамаат представители с какво е съгласен и с какво не, че има критики и негативно отношение по редица въпроси, макар че някои точки е готов да приеме.

Съветникът на Путин определи петчасовите разговори като "полезна дискусия" и допълни, че разговорите ще продължат конкретно с тези двама представители на Белия дом - Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Къшнър. Той заяви още, че среща между Путин и Тръмп не се предвижда - тя ще зависи постигнатото при предстоящи преговори по предложенията.

Плановете за мир стават секретни

Основните разговори между двете страни са били по териториалните въпроси и огромните перспективи за икономическо сътрудничество между Русия и САЩ. Ушаков допълни, че конкретните точки в документите са секретни и отказа да коментира тяхното съдържание.

Къшнър и Уиткоф ще пътуват към Вашингтон, за да съобщят за резултата от разговорите на Доналд Тръмп.

По-рано на 2 декември в Ирландия украинският президент Володимир Зеленски също отказа да коментира точките от последните предложения на САЩ, посочвайки само, че са намалени от 28 до 20 при разговорите между украинските представители с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Женева и във Флорида.

Той обясни, че иска да изчака резултатите от срещата между американските представители в Москва, преди да дискутира темата. Медийни публикации посочваха, че Зеленски ще се срещне с Къшнър и Уиткоф, за да обсъдят резултатите. Зеленски не потвърди, но и не отрече информацията, заявявайки само че двамата няма да пътуват до Киев.

План "Желанията на Путин"

В края на ноември в медиите изтекоха подробности от план, представен на Киев, съдържащ 28 точки за края на войната. Текстовете предвиждат по същество пълната капитулация на Украйна - отказ от територии, международно признание на окупираните територии за руски, намаляване на войската, отказ от членство в НАТО и отказ от търсене на отговорност за военни престъпления.

Според идеите на САЩ Украйна може да стане член на ЕС, а замразените руски активи ще бъдат поделени - половината за възстанвяване на Украйна, а другата половина - за американски проекти в Русия. Европа трябва да додаде още средства за възстановяване на Украйна, но фондът ще се управлява от Вашингтон.

В ЕС регираха остро на тези предложения, най-малкото защото точките, които зависят от Брюксел, не са съгласувани с тях и нарекоха документа "спъска с желанията на Путин". В Москва обаче смятат, че с тази реакция европейците пречат на мира в Украйна.

След срещата в Кремъл този път нямаше изявления за легитимността на Зеленски, макар че преди дни Владимир Путин заяви, че не вижда кой в Киев би могъл да подпоше споразумение за мир, след като мандатът на президента изтече през 2024 година. Конституцията на Украйна обаче забранява провеждането на избори по време на война и реално неговите пълномощия са продължени.

Както отбелязват американски медии Къшнър и Уиткоф не заемат официален пост в американската администрация и не действат с мандат от Конгреса, но са основни преговарящи за войната в Газа, а сега - и в Украйна. Преди дни Bloomberg публикува стенограми от разговор между Уиткоф и Ушаков, в който американският представител съветва руската страна как да представи своите позиции пред Тръмп, така че да получи максимални отстъпки.

Според американския президент това е нормална практика при преговорите.

Това е шестата визита на Уиткоф в Москва, но досега той не е пътувал до Украйна и дори не е заявявал за подобни намерения.