НАТО има план Б, ако преговорите за мир в Украйна се провалят*

НАТО има план Б, ако разговорите в Москва се провалят и руският президент Владимир Путин не приеме предложенията на САЩ, пише "Свободна Европа", позовавайки се на свои източници в алианса. Според публикацията в НАТО не виждат желание в Русия да прекрати бойните действия, докато не види капитулацията на Украйна.

За това свидетелстват усилващите се удари по инфраструктурата и градовете в Украйна и увеличаващата се интензивност на бойното поле. През уикенда беше записан рекорден брой битки - 311 по всички направления на бойното поле, а средно на ден атаките са около 200.

Причината за провала на преговорите няма да е Украйна, която е готова на компромиси, нито липсата на усилия от САЩ, защото те полагат не малко, казват събеседниците на "Свободна Европа". План Б е много прост - увеличаване на оръжията, военната и финансовата помощ за Украйна и увеличаване на санкциите срещу Русия, казват още дипломатите. Доколко е изпълнимо това обаче не е ясно, след като се разбра, че ЕС се затруднява да намери средства за финансова подкрепа за Киев, макар че има принципно съгласие между членовете тя да продължи през 2026 г. и 2027 година.

Независимо от това как ще свърши войната в Украйна, повечето страни от алианса разглеждат Русия като враждебна държава и ще продължат да увеличават войските си, както и военната промишленост, за да създадат потенциал за бърз отговор, казват още източниците на "Свободна Европа". Но като цяло - подготовката е за "мерки за сдържане".

Членството на Украйна в НАТО е необратимо, събират се още пари по PURL

Официално генералният секретар на НАТО Марк Рюте беше категоричен, че организацията се придържа към формулировката, изготвена преди две години - "Украйна се намира на необратим път към членство в НАТО", но също така призна, че на този етап няма единство сред членовете. Всеки ангажимент на алианса по отношение на гаранции за сигурност ще се обсъждат отделно, допълни още той по време на брифинг.

Днес (3 декември) ще се проведе срещата на външните министри на НАТО, на която ще бъде обсъден планът на САЩ за мира. Държавният секретар Марко Рубио обаче няма да пътува да Брюксел, а изпраща свой заместник. Според бивш говорител на организацията това се случва за първи път от 1999 година.

Рюте омаловажи и враждебната реторика на Путин, и отсъствието на Рубио на днешото заседание. Норвегия, Германия и Великобритания анонсираха преди началото, че ще увеличат парите по програмата PURL за покупката на американски оръжия за Украйна. Заявката на Норвегия е за още 500 млн. евро, които ще предостави заедно с Германия и Полша, а Великобритания на този етап предвижда 10 млн. паунда за енергийни съоръжения, но планира и още пари по програмата на НАТО. Външните министри на Канада и Нидерландия също обещаха още средства - съответно 200 млн. евро и 250 млн. евро.

Преди ден Украйна помоли своите партньори за 1 млрд. долара до края на годината за дефицитни американски оръжия, включително и ракети за ПВО.

Без договорки зад гърба на Украйна

След пет часа преговори Русия не прие плана на САЩ, но страните се разбраха разговорите да продължат. Американските представители пътуваха до Москва и чакаха президента Владимир Путин в продължение на три часа, за да разговарят.

Краен срок за разговорите на този етап няма, а за Украйна е важно да няма договорки зад нейния гръб, каза от Ирландия украинският президент Володимир Зеленски. Според него е видно , че САЩ полагат сериозни усилия за прекратяване на войната, а в Европа желанието е да спре бойните действия, а не да бъде постигната пауза.

Зеленски коментира, че вижда приближаването към мира, но и призна, че се страхува, че САЩ ще загуби интерес към процеса, или някой от съюзниците на Украйна ще се умори да помага, посочва Sky News. Съветникът на руския президент Юрий Ушаков пък каза от Москва, че мирът не се приближава, но и не е по-далеч.

Русия съобщава за окупацията на Покровск и отново кани журналисти в града

Малко преди началото на преговорите с американските представители руският президент Владимир Путин съобщи за пълната окупация на Покровск и отново покани журналисти да се уверят в това. Ден по-рано главнокомандващият руската армия ген. Валерий Герасимов съобщи и за окупацията на Вовчанск, а по-рано и на Купянск, което няма потвърждение, дори и от руските военни кореспонденти.

ВСУ съобщава дори обратното - в Купянск украинците са ограничили пробивите и извършват "прочистване".

Украински военни анализатори отбелязват, че на видео, с което Министерството на отбраната съобщава за успеха в Покровск е показана улица, която е под контрола на руснаците вече повече от две седмици. Боевете са много тежки, като руснаците задържат позициите си в южните части на града. Украинските военни опитват да стабилизират фронтовата линия, отбелязват анализаторите.

По данни на украинския Център за отбранителни стратегии Русия извършва прегрупирани и увеличава силите си към Вовчанск и Липци в Харковска област, очевидно готвещи са за увеличаване на натиска. Данните на ВСУ за 2 декември сочат 15 атаки в Харковска област.

Увеличават се атаките в Лиманското направление като ВСУ съобщава за освобождението на Ставки и контраатаки северно от Лиман. През миналото денонощие в това направление са регистрирани 31 бойни действия.

В Покровското направление ВСУ съобщава за 52 атаки, а в съседното Олександривско направление са регистрирани 18 атаки. В Запорожката област - към Хуляйполе, е имало пет атаки.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1378-ия ден от пълномащабната война съобщава за 201 бойни действия, което е леко намаление спрямо 226 ден по-рано. Русия е извършила 52 въздушни атаки със 153 авиационни бомби, както и 3700 артилерийски обстрела по позиции на бойното поле и близките населени места. Използвани са и 4400 fpv-дрона.

Украйна отрече да е атакувала руски търговски кораб в Черно море

Украйна отрече да е атакувала руски търговски кораб в Черно море. Морският съд, превозващ земеделски стоки от Русия към Грузия, беше ударен с въздушен дрон.

В предишните дни Украйна удари два петролни танкера, плаващи под флаг на Гамбия, които са под западните санкции. В атаките бяха използвани модифицирани морски дронове Sea Baby, съобщиха украинските власти тогава. Сега в Киев смятат, че ударът по търговския кораб е провокация.

Заради атаката руският президент се закани да увеличи интензивността на ударите по Одеса и да отреже достъпа на Украйна до Черно море.

* Информацията е допълнена с изявленията от предстоящата среща на НАТО в Брюксел