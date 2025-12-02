IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Путин обвини Европа, че говори за война, и заплаши да отреже износа на Украйна по море

Руският президент смята, че нанася "хирургически удари" в Украйна, макар и руските военни кореспонденти да показват сринатите със земята градове

18:35 | 02.12.25 г. 3
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Ако Европа започне удари срещу Русия, ще отговорим, предупреди руският президент Владимир Путин малко преди началото на преговорите с американските представители за мир в Украйна. Той каза, че европейски представители нямат място на масата за преговорите, защото са на страната на войната, пише ТАСС.

Според руския президент войната в Украйна се води с "хирургичеси способи", макар че дори и руските военни кореспонденти показват сринатите със земята градове, а властите в самопровъзгласилата се Донецка народна република (ДНР) признават, че градове като Бахмут, Маринка или Авдиевка няма да могат да бъдат отново възстанновени.

Путин осъди и ударите, които извърши Украйна по танкери от "сенчестия сектор", извършващи превоз на руски петрол в нарушение на санкциите. В отговор Русия ще увеличи ударите, които извършва по пристанищната инфраструктура, както и по корабите, които се намират в пристанищата.

Русия периодично атакува пристанището в Одеса с дронове и ракети, опитвайки се да блокира износа по море на Украйна.  

Мирните преговори за Украйна

По отношение на ролята на Европа в мирния процес  руският президент визира критиките, които отправят европейските лидери по плана на САЩ с 28 точки, предвиждащ реалната капитулация на Украйна. Страната трябва да предаде стратегически за нейната отбрана територия в Донбас, да намали армията си, а същевременно да не получи и сигурни гаранции, че подобно нападение няма да се повтори.

В ЕС са категорични, че не може САЩ да преговаря от името на Украйна и Европа за неща, които те не са го упълномощили, като например премахване на санкции или дали Брюксел ще приеме Украйна за член на общността, както и за НАТО - Вашингтон е предложил НАТО да гарантира, че няма да приеме Украйна за член, но всъщност такова решение могат да вземат само члеовете на алианса единодушно.

След представянето на този Украйна проведе спешни прегвори с държавния секретар Марко Рубио и според изявленията на властите точките са намалени до 20 и вече изглеждат по-добре за Украйна.

В Париж преди ден украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че остават най-тежките въпроси за бъдещето на Украйна - юридическия статут на окупираните територии (Русия настоява те да бъдат международно признати за руска територия), гаранциите за Украйна и средствата за възстановяване.

Последна актуализация: 19:38 | 02.12.25 г.
войната в Украйна Одеса ракетни обстрели Владимир Путин
напиши коментар
3
Скъсана_Ушанка
преди 38 минути
Жужето е еманация на "качестватса" на руснята, лъжата е държавна политика, наглост, безочие, кражба, подчовешки взаимотношения и тн. Противен мордорски оркк!
2
khao
преди 52 минути
До: Голямото-дърво Отново ли демонстрираш тъъпотията си... Пристанището е украински, корабите НЕ! Путяяя искаше, но не успя... Ще го направят и после шамари в дръпната монголска мутра....
1
Голямото-дърво
преди 1 час
"Русия периодично атакува пристанището в Одеса с дронове и ракети, опитвайки се да одреже износа по море на Украйна. " Невярно,ако са искали да отрежат 404 ,да са го направили,най-лесно се потопяват търговски съдове.
