Германия е най-големият потребител на газ в ЕС, но не е най-зависима от вноса му

Европейските власти се споразумяха да спрат покупките на руския газ и забраната ще влезе поетапно като до септември 2027 година, след което се очаква страните от общността вече да нямат достъп до руски газ. Унгария и Словакия съобщиха, че ще съдят Брюксел, защото тази забрана е заплаха за тяхната енергийна сигурност. И двете държави нямат достъп до терминал за втечнен газ и властите смятат, че при това положение ще трябва да имат правото да продължават да купуват от руския тръбен газ.

Как реално ще се отрази забраната на държавите в ЕС, анализира колумистът а Ройтерс Гевин Макгуайър. Той цитира данни на екологичната организация Ember, които показват доколко зависими от газа, и конкретно от руския газ, са европейските държави и някои от резултатите са изненадащи.

Германия например е най-големият потребител на природен газ в Европа, но зависимостта ѝ от суровината далеч не е най-голямата в Европа (28% от енергийното потребление). Най-зависимата от газа европейска икономика е Италия (38%), следвана отВеликобритания (35%), Украйна (33%) и Унгария (32%).

Анализът на Макгуайър сочи, че шест са държавите в Европа, в които делът на газа в потреблението е над 30%, и от тях само Унгария от държавите в ЕС е без директен достъп до пристанище и терминал за втечен газ. Зависимостта на Словакия, която също е без излаз на море, е по-малка - около 25%, но двете държави в годините на войната в Украйна се движат точно обратно на тенденцията на ЕС и увеличават зависимостта си енергийните доставки от Русия.

Предизвикателства за доставки на газ имат още Австрия (също без излаз на море) и Румъния, чиято зависимост на газ достига 29% от енергийния микс. Северната ни съседка има излаз на море, но танкери, превозващи втечнен природен газ, нямат достъп до Черно море. Страната има достъп до втечнен газ през Вертикалния газов коридор - от терминалите в Гърция през територията на България, а също така и от терминалите в Турция.

Ако ЕС иска да обърне гръб на руския газ, ще трябва да стане редовен купувач на втечнен газ. По изчисленията на Kpler през тази година европейските страни досега са внесли 284 млрд. куб. метра втечнен газ, което е увеличение от 23% спрямо общите доставки за 2024 година.

Възможно ли е ЕС да разчита само на втечнен газ?

Този голям ръст може да привлече износители на втечнен газ и да започнат да планират увеличиване на капацитета си за втечняване през следващите години. Но спрямо 2023 година вносът на втечнен газ е само с 0,3% повече в общия внос на газ. Това повдига въпросите дали Европа може да си позволи да разчита само на втечнен газ.

Реалността е, че страните в ЕС залагат на зелената енергия, което намалява зависимостта от вноса на енергоресурси. Зелените мощности например се увеличават с 11% от 2019 година насам, а използващите изкопаеми горива - намяляват с 15 на сто.

Основните потребители на газа са енергийните съоръжения и индустрията. Според оценките на анализатора на Ройтерс част от европейските компании, въперки посоката към зелена енергия, ще запазят своята зависимост от газ и ще се съпротивляват на принудителния отказ от него.