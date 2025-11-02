Повишават ли цената на тока вятърните турбини и соларните панели?

В момента в САЩ се водят остри спорове дали възобновяемите енергийни източници повишават цената на електроенергията или не, пише в коментар за Bloomberg Матю Иглесиас. Според него няма много ясен отговор на този въпрос. На базата на ниската цена на турбините и соларните панели енергията от слънцето и вятъра в момента изглежда най-евтината в света.

Но в същото време енергийният министър на САЩ Крис Райт припомня, че тя е трудна за управление и увеличава "системните разходи за електроенергия". Затова и администрацията в Белия дом прави всичко възможно да ограничи развитието на зелената енергия.

Отговорът и на потребителския въпрос за цената не е еднозначен.

Но според анализатора американският енергиен министър греши - зелената енергия става управляема с помощта на батериите, които стават все по-добри. А дори и да не е постоянна и лесна за управление, тя пак може да намали цената - например в една система с газови централи, които бързо могат да намалят или увеличат производството си.

Тогава те ще реагират адекватно на работата на вятърните турбини, например, и ще могат да намалят използването на газа, а съответно и разходите за производство на ток, ако има достатъчно вятър.

Но и еколозите не са прави, когато измерват ползите за системата само с цената на зелената енергия в момента, в който съоръженията работят, защото мрежата се нуждае от поддръжка и в моментите, когато те не работят и трябва да се изчисляват и тези разходи.

Реално големият проблем е, когато ВЕИ започнат масово да навлизат в системата. В една мрежа, в която част от производството на електроенергия от изкопаеми горива се замести с соларни панели или вятърни турбини, цените намаляват, защото се пестят по-скъпите енергоресурси. Но при все по-широкото навлизане на зелените мощности, системата губи баланс и трябва да бъдат добавяни батерии, което вече увеличава разходите за резервна инфраструктура.

Затова и отгворът на въпроса поскъпва ли електроенергията в САЩ заради вятърните турбини и соларните панели не е еднозначен. В някои щати като Тексас (сърцето на петролната индустрия) соларните панели се изграждат, за да намалят изгарянето на изкопаемите горива и там разходите за системата намаляват.

В други щати, където има политики за насърчаване на зелената енергия, и съответно - голям ръст, обаче се изкривява балансът и това оскъпява електроенергията.

Заключението, което се налага е, че политиката обърква развитието на сектора. В щати, в които няма нито стимули за изграждане, нито "гонения" на зелените инвеститори, има бърз растеж на изгражданите ВЕИ-мощности и те допринасят за намаляване на цената на електроенергията. В същото време цените на батериите започват да намаляват и стават все по-ефективни, което отваря още по-големи хоризонти

Потреблението на електроенергия се увеличава, което намалява още един натиск върху енергийната система и тя може да приеме още зелени мощности, смята още Матю Иглесиас.