Претоварването на мрежата спъва ентусиазма на Нидерландия за зелена енергия

Когато всички използваме електроенергия по едно и също време, мрежата се претоварва и може да се получат проблеми, гласи информационна кампания по обществените медии в Нидерландия. Призивът е да се използва внимателно електроенергията "от 4 до 9 часа".

Нидерландия е една от най-привързаните към зелената енергия държави в ЕС, пише ВВС. В страната има най-много зарядни станции за електромобили на човек от населението, 70% от електроенергията в мрежата е от вятърни паркове и соларни централи, а около 30% от домовете вече имат на покривите си монтиран панел.

Дисбалансът на мрежата се получава както от прекалено голямо количество електроенергия, но също така и при прекомерно търсене, поясняват нидерландските експерти в своята информационна кампания. Причината е, че мрежата е проектирана за газовите централи, които доскоро бяха основният източник.

Както в повечето държави в Европа енергийната мрежа е изградена с електропроводи с голямо напрежение в близост до големите производствени мощности и разпределение на средно и ниско напрежение към домовете. Но енергийната система днес е съвсем различна и енергията всъщност се включва в зоните в периферията, където капацитетът за преноса е недостатъчен.

Нидерландия ще изпитва все повече проблеми от този тип, защото мрежата не е модернизирана и няма достатъчно подстации, които да облекчават "задръстванията". Решението ще отнеме години и милиарди евро инвестиции, смятат експерти, цитирани от ВВС.

Това е проблем за повечето европейски държави - инсталираните соларни панели например са много повече, отколкото енергийната мрежа може да поеме. И е истинско предизвикателство за операторите на енелектропреносната система, допълват още експерти.

Това положение забавя развитието на различни проекти на бизнеса. Според енергийния оператор на Нидерландия в момента 8000 компании чакат одобрение за присъединяване на нови енергийни мощности в мрежата, а 12 000 - да увеличат потреблението си.

Плановете на Нидерландия са да инвестират 200 млрд. евро в електропреносната мрежа до 2050 година, включително и в изграждане на 100 хил. км нови кабели.