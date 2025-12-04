САЩ разрешиха трансакции с бензиностанции на "Лукойл" извън Русия

Администрацията на президента Доналд Тръмп разреши трансакции с бензиностанции на „Лукойл“ извън Русия с ограничено изключение от санкциите, наложени от САЩ през октомври заради ролята, която приходите на компанията играят в подкрепа на войната на Москва в Украйна, предава Ройтерс.

Трансакциите за около 2000 бензиностанции в Европа, Централна Азия, Близкия изток, Северна и Южна Америка бяха разрешени до 29 април 2026 г., се посочва в публикация на сайта на Министерството на финансите.

През октомври президентът Доналд Тръмп наложи санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“, двете най-големи петролни компании в Русия, което предизвика вълна от заинтересовани купувачи за международните им активи, оценявани на около 22 млрд. долара.

Това бяха първите директни санкции на САЩ срещу руски дружества през втория мандат на Тръмп.

Миналия месец Министерството на финансите разреши на компаниите да водят преговори с „Лукойл“ до 13 декември за закупуване на чуждестранни активи, но те ще се нуждаят от одобрение за конкретни сделки.

„Лукойл“ има около 200 бензиностанции с марката си в Ню Джърси, Пенсилвания и Ню Йорк. Тя е един от водещите търговци на дребно в Молдова и България и оперира около 600 бензиностанции в Турция и над 300 в Румъния, отбелязва Ройтерс.

Унгарската MOL също се интересува от активите на „Лукойл“

Унгарската компания MOL е заявила пред американски официални представители, че проявява интерес към закупуването на международни активи на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“, съобщиха трима запознати с въпроса източници, цитирани от Ройтерс. Така компанията се присъединява към нарастващ списък с претенденти.

„Лукойл“ води преговори с петролните гиганти Exxon Mobil и Chevron, както и с инвеститори от Близкия изток преди наложения от САЩ краен срок 13 декември, допълниха източниците. Това се случва след като Вашингтон отхвърли швейцарската компания за търговия със суровини Gunvor като купувач.

Международният бизнес на „Лукойл“, базиран във Виена, притежава рафинерии в Европа, дялове в петролни находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, както и стотици бензиностанции по целия свят.

Петролната и газова компания MOL би искала да купи рафинериите и бензиностанциите на „Лукойл“ в Европа, както и дялове в производствени активи в Казахстан и Азербайджан, съобщи един от тримата източници.

Източниците са отказали да бъдат назовани по име поради деликатността на въпроса.

Унгарският премиер Виктор Орбан, дългогодишен съюзник на американския президент Доналд Тръмп, е обсъдил плановете на MOL с Тръмп, на срещата между двамата лидери през ноември, съобщи един от източниците.

Посещението донесе на Унгария едногодишно освобождаване от американските санкции, за да продължи да използва руски петрол и газ.

Будапеща разчита силно на руската енергия и Орбан, който е на власт от 15 години, отдавна се опитваше да поддържа добри отношения както с Москва, така и с Вашингтон. MOL се стреми да купи притежаваната от Русия сръбска рафинерия NIS, която също е под американските санкции.