Exxon Mobil са заявили интерес към иракските активи на "Лукойл"

Американската компания Exxon Mobil се е свързала с властите в Ирак, за да изрази интереса си към покупката на дела на "Лукойл" в петролно находище в южната част на страната, в близост до Басра. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници в иракската държавна администрация.

Exxon и "Лукойл" не коментират информацията.

През октомври САЩ и Великобритания поставиха под санкции "Лукойл" и "Роснефт", отбелязвайки, че приходите от дейността им се използват за финансиране на войната в Украйна. "Лукойл" обяви в началото на ноември, че не може да продължи да работи в Ирак заради тези санкции, които спряха всички плащания към "Лукойл" в страната. Обявено е форсмажорно положение, като предупрежденията са, че ако до 6 месеца ситуацията не се нормализира, добивът ще бъде прекратен.

Компанията спечели търг за концесия на находището "Западна Курна - 2" през 2009 година. Добивът започна през 2014 година.

Exxon е един от официално обявените кандидати за покупката на международните активи на "Лукойл" и САЩ удължиха преходния период преди влизането в сила на санкциите, но само за дейности, свързани с финализиране на сделка за продажбата на активи.

Рафинерията на "Лукойл" у нас беше поета от държавата. Според енергийния министър Жечо Станков рафинерията ще може да получава дерогация от американските и британските санкции, докато може да гарантира, че пари от дейността не попадат в компанията майка. По тази причина и приходите от дейността, се внасят в специален фонд, който ще бъде предаден на руската компания след отпадането на санкциите.