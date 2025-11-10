„Лукойл“ обявява форсмажорно положение за свое петролно находище в Ирак

Руската компания „Лукойл“ обяви форсмажорно положение относно доставките на петрол от находището си в Ирак West Qurna-2, съобщава Bloomberg, цитирайки източник, запозна с темата.

Този ход показва, че санкциите срещу втория по големина производител на петрол в Русия започват да се отразяват на международния ѝ бизнес. САЩ обявиха санкции срещу фирмата миналия месец като част от усилията на президента Доналд Тръмп да засили натиска върху Москва да прекрати войната в Украйна.

Обявяването на форсмажорно положение дава право на „Лукойл“ да пропусне договорните си задължения, като това не означава автоматично, че доставките от West Qurna-2 ще бъдат спрени. Компанията притежава 75% дял от находището, което е добило над 480 хил. барела на ден през април, съобщава „Интерфакс“.

Иракската държавна петролна компания SOMO е отменила три доставки на „Лукойл“ за товарене през ноември, като остава неясно дали тези количества ще бъдат добити. По информация на Ройтерс Ирак е спрял всички плащания в брой към „Лукойл“, като паричните потоци на руската компания от активите ѝ в Ирак са замразени поради американските санкции.

Говорител на Министерството на петрола на Ирак заяви, че страната не може да си сътрудничи със санкционирани компании.

След обявяването на новите американски санкции миналия месец „Лукойл“ заяви, че ще се стреми да продаде активите си в чужбина, включително находището West Qurna-2. Малко след това фирмата заяви, че е приела оферта от Gunvor Group за закупуване на активите, но Министерството на финансите на САЩ реагира остро, наричайки Gunvor „марионетката на Кремъл“, като впоследствие компанията оттегли офертата си.

Ако обстоятелствата от обявяването на форсмажорно положение не бъдат разрешени в рамките на шест месеца, „Лукойл“ ще прекрати производството и ще се оттегли изцяло от проекта в Ирак, изтъква представител на местната петролна индустрия.

Според друг източник „Лукойл“ е прекратила договорите си с всички чуждестранни служители, които не са руски граждани. Това означава, че по проекта West Qurna-2 остават да работят само руски и иракски служители, изтъква „Интерфакс“.

West Qurna-2 се разработва по договор, подписан от „Лукойл“ през януари 2010 г. Иракската SOMO държи 25% от проекта. Договорът е за 25 години. Първите количества петрол са добити през март 2014 г.

Това е едно от най-големите петролни находища в света, с изчислени запаси от приблизително 14 млрд. барела. Очакваше се производството на петрол от проекта да се увеличи от 500 хил. барела на ден към тази пролет до 800 хил. барела на ден през 2026 г.