Има обсъдени кандидати за управител за "Лукойл Нефтохим", рафинерията е защитена от дронове

Имаме обсъдени кандидатури за особен управител за "Лукойл Нефтохим" още по времето, когато беше прието законодателство, въвеждащо тази фигура, съобщи пред журналисти премиерът Росен Желязков. Той направи този коментар преди участието си в конференция, посветена на изкуствения интелект.

Според думите на Желязков имената на евентуалните управители на рафинерията ще бъдат представени, след като бъдат обнародвани в Държавен вестник последните промени, които одобриха народните представители в края на миналата седмица. Тогава за няколко часа в парламента бяха внесени и одобрени промени, позволяващи на особения управител, освен да взима оперативни решения, да се разпорежда с активи и осъществи продажбата им.

Един от спорните текстове в този законопроект е невъзможността на собственика "Лукойл" да обжалва решенията на особения управител както по административен, така и по съдебен ред. Според Желязков това обаче не прави управителя "безконтролен", защото той ще "действа само и единствено в рамките на закона".

Премиерът заяви още, че действията по охраната на рафинерията са превантивни.

Той уточни още, че има запаси от горива за повече от 90 дни, включително от военновременните запаси и тези на търговците в страната.

Преди ден от Министерския съвет съобщиха, че Министерството на отбраната и на вътрешните работи са поели охраната на рафинерията в Бургас и обекти на "Лукойл". В Бургас е преместена система за защита от дронове. В съобщението беше посочено, че са предприети превантивни мерки във връзка с решението на САЩ да наложи санкции на "Лукойл" и в контекста на инциденти в обекти на руската компания в няколко европейски държави.

На 21 октомври имаше съобщения за пожари в две рафинерии на "Лукойл" в Европа - в румънската Petrotel и в рафинерия на унгарската Mol. По време на пожара румънската рафинерия е била спряна за планов ремонт. Едновременните инциденти обаче веднага повдигнаха въпрос за саботаж.

Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) пък е извършила обиски в офиси на "Лукойл Нефтохим" в страната.