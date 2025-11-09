ДАНС, МВР и армията охраняват рафинерията в Бургас

Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на отбраната (МО) са предприели допълнителни мерки, за да гарантират сигурността, вкл. по вода и въздух, в района на обектите на „Лукойл“ - елементи на критичната инфраструктура на територията на България.

Това съобщават от пресслужбата на Министерски съвет.

След проведени през изминалата седмица работни съвещания в Министерски съвет с участието на ръководствата на МО, МВР и службите за сигурност се предприемат превантивни мерки във връзка с новосъздалата се ситуация с решението на САЩ да наложи санкции на руската компания и в контекста на инциденти в обекти на „Лукойл“ в няколко европейски държави, посочва се в съобщението.

В съобщението не се посочва какви инциденти има предвид правителството.

Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обект и стратегически зони в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл България“ ЕООД.

ДАНС извършва и тематична проверка по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата нормативна уредба, допълва се в съобщението.

Компетентните структури на МВР създават необходимата организация за осигуряване на обществения ред и противодействие на престъпността в района на обектите на компанията на територията на страната, допълват от кабинета.

Припомняме, че тази седмица бяха заловени четирима мъже в района на Стара Загора, които са източвали гориво от тръбопровод на „Лукойл“. До момента е разкрита кражбата на около 7 тона дизелово гориво на стойност 15 хил. лева.

Окръжният съд в Стара Загора е постановил по-рано днес най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража", и на четиримата. Всеки от тях получава по две обвинения – за кражба в особено големи размери за участие в престъпна група.

От Министерския съвет казват още, че Министерството на отбраната е предислоцирало и антидрон система в района на Бургас. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти.

В петък управляващите скоростно приеха промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които предвиждат назначаване на особен управител в "Лукойл Нефтохим" заради санкциите на САЩ срещу руския гигант „Лукойл“ и дъщерните му компании. Особеният управител ще може да се разпорежда с активите на рафинерията, вкл. и да ги продава, без административен и съдебен контрол.

Законодателните текстове бяха гласувани без обсъждане, след като компанията Gunvor оттегли офертата си за придобиване на активите на руската "Лукойл" заради позиция на Министерството на финансите на САЩ. В пост в социалната платформа X ведомството определи компанията като "марионетка на Кремъл", която няма да получи лиценз, освен ако Русия не прекрати войната в Украйна.

От датата, на която ще бъде назначен особеният управител, акционерите ще загубят правомощията си по отношение на компанията. Други законови промени от предходната седмица предвиждат ДАНС да одобри евентуална сделка за рафинерията.

В събота председателят на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев коментира, че законовите промени са писани с хипотезата Българският енергиен холдинг да може да купи рафинерията в Бургас. Това обаче със сигурност ще изисква поемането на нов голям дълг.