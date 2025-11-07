Gunvor оттегли офертата си за активите на "Лукойл"

Gunvor оттегли офертата си за покупката на международните активи на руската компания "Лукойл", след като Министерството на финансите на САЩ определи компанията като "марионетка на Кремъл" в пост в социалната мрежа Х, пише Bloomberg. От компанията отхвърлиха тези твърдения, но съобщиха, че на този етап ще се откажат от предложението за сделката.

President Trump has been clear that the war must end immediately. As long as Putin continues the senseless killings, the Kremlin’s puppet, Gunvor, will never get a license to operate and profit. — Treasury Department (@USTreasury) November 6, 2025

От Gunvor определят това изявление като "тотално дезинформативно" и ще се стремят да поправят това "очевидно недоразумение".

"Gunvor е и винаги е била открита и прозрачна относно собствеността и бизнеса си и повече от десетилетие активно се дистанцира от Русия, спря търговията си в съответствие със санкциите, продаде руски активи и публично осъди войната в Украйна", посочват от Gunvor в изявление.

В последните дни компанията водеше преговори със Службата за контрол на чуждестранни инвестиции към Министерството на финансите на САЩ относно намеренията си да купи активите на "Лукойл", която заедно с "Роснефт" беше поставена под санкции заради войната в Украйна. Според съобщенията тя дружеството е успяло да набере 2,81 млрд. долара от американски банки, за да финансира сделката.

През 2023 г. активите на "Лукойл" се оценяват на 23 млрд. долара. Един от тях е рафинерията в Бургас, за която някои оценки сочат, че струва около 2 млрд. долара.

Един от основателите на Gunvor е близкият до руския президент Владимир Путин Генадий Тимченко, който през 2014 г. попадна в санкционния списък на САЩ заради окупацията на украинския полуостров Крим. От 2016 г. Тимченко се оттегли от компанията и продаде дела си на шведския си съдружник Торбьорн Тьорнквист.

Gunvor е четвъртият по големина търговец на петрол в световен мащаб и декларира, че не търгува с руски петрол. Тьорнквист коментира преди дни, че продажбата ще е "чисто откъсване" на активите на "Лукойл" от Русия и отхвърли възможността да ги "върне" обратно на руския гигант, когато санкциите срещу руския петролен сектор отпаднат.

Това развитие на ситуацията повдига сериозни опасения за бъдещето на "Лукойл Нефтохим", която е част от дъщерната на "Лукойл" компания Litasco. Макар и регистрирана в Швейцария и официално не посочена в първите съобщения на САЩ като включена в санкциите, компанията вече получава откази за съвместни действия от западни компании.

Преди ден Народното събрание отхвърли ветото, наложено от президента Румен Радев, на текстовете, които задължават Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) да одобри новия собственик на рафинерията.