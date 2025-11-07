IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Gunvor оттегли офертата си за активите на "Лукойл"

Според Вашингтон компанията е "марионетка на Кремъл" и докато Путин продължи да убива, тя никога няма да получи лиценз за дейност и да печели

06:46 | 07.11.25 г. 2
Снимка: Bloomberg LP
Gunvor оттегли офертата си за покупката на международните активи на руската компания "Лукойл", след като Министерството на финансите на САЩ определи компанията като "марионетка на Кремъл" в пост в социалната мрежа Х, пише Bloomberg. От компанията отхвърлиха тези твърдения, но съобщиха, че на този етап ще се откажат от предложението за сделката.

От Gunvor определят това изявление като "тотално дезинформативно" и ще се стремят да поправят това "очевидно недоразумение".

"Gunvor е и винаги е била открита и прозрачна относно собствеността и бизнеса си и повече от десетилетие активно се дистанцира от Русия, спря търговията си в съответствие със санкциите, продаде руски активи и публично осъди войната в Украйна", посочват от Gunvor в изявление. 

В последните дни компанията водеше преговори със Службата за контрол на чуждестранни инвестиции към Министерството на финансите на САЩ относно намеренията си да купи активите на "Лукойл", която заедно с "Роснефт" беше поставена под санкции заради войната в Украйна. Според съобщенията тя дружеството е успяло да набере 2,81 млрд. долара от американски банки, за да финансира сделката.

През 2023 г. активите на "Лукойл" се оценяват на 23 млрд. долара. Един от тях е рафинерията в Бургас, за която някои оценки сочат, че струва около 2 млрд. долара.

Един от основателите на Gunvor е близкият до руския президент Владимир Путин Генадий Тимченко, който през 2014 г. попадна в санкционния списък на САЩ заради окупацията на украинския полуостров Крим. От 2016 г. Тимченко се оттегли от компанията и продаде дела си на шведския си съдружник Торбьорн Тьорнквист.

Gunvor е четвъртият по големина търговец на петрол в световен мащаб и декларира, че не търгува с руски петрол. Тьорнквист коментира преди дни, че продажбата ще е "чисто откъсване" на активите на "Лукойл" от Русия и отхвърли възможността да ги "върне" обратно на руския гигант, когато санкциите срещу руския петролен сектор отпаднат. 

Това развитие на ситуацията повдига сериозни опасения за бъдещето на "Лукойл Нефтохим", която е част от дъщерната на "Лукойл" компания Litasco. Макар и регистрирана в Швейцария и официално не посочена в първите съобщения на САЩ като включена в санкциите, компанията вече получава откази за съвместни действия от западни компании. 

Преди ден Народното събрание отхвърли ветото, наложено от президента Румен Радев, на текстовете, които задължават Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) да одобри новия собственик на рафинерията.

Последна актуализация: 07:45 | 07.11.25 г.
Лукойл санкции срещу Русия Gunvor
Коментари

2
rate up comment 0 rate down comment 0
Алехандро
преди -1 секунди
Приходите от петрол и газ на русия за октомври са намалели с 27% на годишна база до 889 млрд. рубли (9.49 млрд.), показа статистика на Министерството на финансите! Честиту!!!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 2 rate down comment 0
гъбко
преди 33 минути
Хихи ... Макар и регистрирана в Швейцария и официално не посочена в първите съобщения на САЩ като включена в санкциите, компанията вече получава откази за съвместни действия от западни компании. ... Който е бил в селото на прокажeните , няма право да влиза в градът !! Този опит беше твърде повърхостен начин за заобикаляне на санкциите , и осигуряване рента на децата на ходещият на токчета кръволок от бункера под кремля !! Нъц !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
