Парламентът отхвърли ветото на президента за ролята на ДАНС в сделка за "Лукойл Нефтохим"

Народното събрание за втори път подкрепи промените в Закона за насърчаване на инвестициите, предвиждащ решаваща роля на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) в сделка за евентуалната продажба на "Лукойл Нефтохим", предаде БТА.

Текстовете бяха блокирани от президента Румен Радев с мотив, че противоречат на смисъла на Закона за нормативните актове и на Конституцията, защото дава правото на ДАНС да блокира решение на Министерския съвет.

Парламентът в спешен порядък преразгледаха текстовете, включвайки гласуването в извънредна точка в дневния ред. Малко преди това в една от почивките на депутатите на извънредно заседание се събра комисията по енергетика, в която без разискване ветото на Радев беше отхвърлено.

"Нищо няма да решим положително за "Лукойл" с този закон, напротив отваряме врати за изключителни машинации и просто забравяме, че България е правова държава", коментира в пленарната зала депутатът от "Възраждане" Искра Михайлова, цитирана от БТА. Според ДПС-Ново начало обаче гласуване срещу приетите веднъж текстове всъщност означават защита на руския интерес.

По време на дебатите от ПП-ДБ обърнаха внимание, че в момента се водят преговори за продажбата на активите на "Лукойл" в чужбина, включително и дъщерната компания Litasco, която е фактическият собственик на рафинерията, и Gunvor. Според опозицията решението на парламента няма да повлияе на сделката, а единственото отражение в България ще бъде само искането на новия собственик да бъде направена промяна в Търговския регистър.

В крайна сметка ветото на президента беше отхвърлено със 125 гласа "за", 74 "против" и нито един въздържал се. В подкрепа за текстовете гласуваха от управляващата коалиция (ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и БСП), ДПС-Ново начало, както и трима депутати, които не членуват в парламентарни групи.