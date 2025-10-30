"Лукойл" се съгласи да продаде международните си активи на Gunvor

Руската "Лукойл" се съгласи да продаде международните си активи на регистрирания в Кипър търговец на петрол Gunvor, става ясно от съобщение на сайта на руската компания. В него се посочва, че ръководството на "Лукойл" приема отправената оферта и се съгласява да не води преговори с друг кандидат, но не дава повече подробности за условията.

Сделката касае активите на Lukoil International - регистрирано във Виена дружество. В неговата структура влизат повече от 100 компании в 50 държави, включително и търговската компания Litasco, която пък е собственик на "Лукойл България".

Преди дни ръководството на руската компания съобщи, че ще разпродаде международните си активи след санкциите, които наложи САЩ на 23 октомври.

В годишния отчет за 2023 година Lukoil International съобщава за активи на стойност 19 млрд. евро.

Купувачът Gunvor декларира, че не търгува с руски петрол, допълва Bloomberg. Компанията е една от водещите на пазара след Glencore, Vitol и Trafigura. Агенцията отбелязва, че до 2014 г. собственик на компанията е един от приближените до Кремъл бизнесмени - Генадий Тимченко. Тогава той беше включен в списъка със санкционирани лица на САЩ, но малко преди това продава активите си на другия акционер - Торнобьорн Торнквист. В момента шведският предприемач е основен акционер с 85% от капитала на дружеството.