"Лукойл" се съгласи да продаде международните си активи на Gunvor

Сделката ще засегне и активите на руската компания у нас

11:27 | 30.10.25 г. 2
Снимка: Bloomberg
Руската "Лукойл" се съгласи да продаде международните си активи на регистрирания в Кипър търговец на петрол Gunvor, става ясно от съобщение на сайта на руската компания. В него се посочва, че ръководството на "Лукойл" приема отправената оферта и се съгласява да не води преговори с друг кандидат, но не дава повече подробности за условията.

Сделката касае активите на Lukoil International - регистрирано във Виена дружество. В неговата структура влизат повече от 100 компании в 50 държави, включително и търговската компания Litasco, която пък е собственик на "Лукойл България".

Преди дни ръководството на руската компания съобщи, че ще разпродаде международните си активи след санкциите, които наложи САЩ на 23 октомври.

В годишния отчет за 2023 година Lukoil International съобщава за активи на стойност 19 млрд. евро.

Купувачът Gunvor декларира, че не търгува с руски петрол, допълва Bloomberg. Компанията е една от водещите на пазара след Glencore, Vitol и Trafigura. Агенцията отбелязва, че до 2014 г. собственик на компанията е един от приближените до Кремъл бизнесмени - Генадий Тимченко. Тогава той беше включен в списъка със санкционирани лица на САЩ, но малко преди това продава активите си на другия акционер - Торнобьорн Торнквист. В момента шведският предприемач е основен акционер с 85% от капитала на дружеството.

Коментари

Алехандро
преди -285 секунди
Въобще, огромен позор за русия, за руския бизнес, доброволно се отказват от стотици милиарди напред в годините, влияние, и всичко. А пък тези дето си мислят, че уж превхвърлят на техни хора, може да ни обясняат, как парите ще се връщат обратно в русия?! Най-накрая, Нефтохим изкара късмет!
Алехандро
преди -205 секунди
население. Самият Торнквист ръководи Gunvor чрез пълно освобождаване от руски физически активи след анексирането на Крим през 2014 г., като спазва всички западни санкции както по време на Крим, така и след 2022 г., когато е имало пълномащабна инвазия.Gunvor няма служители, физически активи или инвестиции в Украйна, но групата е правила дарения и е подкрепяла инициативи чрез своята фондация за предоставяне на помощ на засегнатите украински цивилни.
Алехандро
преди -176 секунди
Изисква се одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ! Иначе, Gunvor от години не използват руски нефт! Торбьорн Торнквист и Gunvor Group публично осъдиха войната в Украйна и предприеха мащабни стъпки в подкрепа на хуманитарните усилия за украинския народ. Фондация Gunvor работи в помощ на благотворителни организации, участващи в хуманитарната криза, произтичаща от войната, като се фокусира особено върху подпомагането на цивилното
