SOFIX отчете ръст за осма поредна сесия и вече е в подножието на 1140 пункта

Ралито на Дядо Коледа на Българската фондова борса (БФБ) продължава с пълна сила. Основният индекс на борсата SOFIX отчита ръст за осма поредна сесия – с 0,73% до 1137,17 пункта, като това е нова най-висока стойност от над 17 години и половина.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добавя 0,88% до 200,79 пункта в сесията в понеделник, което е най-високо ниво от края на септември 2008 г. насам.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT добави 0,2% до 228,96 пункта, BGTR30 нарасна с 0,59% до 979,8 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с минималния 0,01% до 109,17 пункта.

Оборотът в сесията надвиши 12,8 млн. лева, като над 11,5 млн. лева от него се формира от сделки с инструменти, търгувани на основен пазар.

„Софарма“ е на първо място по оборот с близо 2,6 млн. лева и по брой сделки със 116 сделки в сесията.

На второ място по оборот е „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ с почти 1,14 млн. лева, следвано от „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ със 138,3 хил. лева, „Холдинг Варна“ с близо 138 хил. лева и „Шелли груп“ с почти 50,5 хил. евро.

На второ място по брой сделки в сесията е „Доверие Обединен Холдинг“ с 23 сделки, следвано от „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ с 18 и „Адванс Терафонд“ и „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с по 16.

От акциите в SOFIX тези на „Софарма“ отчитат най-силен ръст – с 2,11%, следвани от „Доверие Обединен Холдинг“ с 1,34% и „Смарт Органик“ с 1,25%. Същевременно акциите на „Химимпорт“ поевтиняват с 1,37%, а на „Холдинг Варна“ – с 0,41%.

„Стара планина холд“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 с 9,44% ръст, следвана от топ три на акциите от SOFIX. „Трейс Груп Холд“ е най-губещата акция от индекса с 2,83% спад, следвана от „Зърнени храни България“ с 2,52% и „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ с 1,55%.