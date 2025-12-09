Скритата сила на еврото може да помрачи „доброто позициониране” на ЕЦБ

Силата на еврото усилва дефлационния ефект на китайската експортна машина, което може да се окаже катализаторът, който да извади Европейската централна банка (ЕЦБ) от „удобното ѝ позициониране“ и да я подтикне към по-нататъшни намаления на основните лихви, пише Ройтерс

Еврото е на ниво от около 1,166 долара, като през септември достигна четиригодишен връх от 1,1918 долара и се очаква да отбележи ръст от почти 13% през тази година – най-високият от 2017 г. насам.

Еврото е по-скъпо, отколкото изглежда

Реалният ефективен обменен курс на еврото на ЕЦБ – по същество кошница от валутите на ключовите търговски партньори, коригирана спрямо инфлацията – достигна връх от 98,68 пункта през септември, което бе най-високата стойност от май 2014 г. През ноември той беше 97,81 пункта.

Номиналният курс, който е около 129,96 пункта, достигна рекордните 130,87 пункта през септември, като досега през 2025 г. се е повишил с 5,7%.

„Еврото е много по-скъпо, отколкото изглежда на пръв поглед“, заяви Темос Фиотакис, глобален директор по валутна стратегия в Barclays.

„Ако погледнете търговски претегления курс на еврото и също така спрямо някои от по-преките му конкуренти, ще видите, че еврото е на исторически високи нива“, аргументира се той, добавяйки, че ако се вземат предвид американските мита, курсът на еврото се доближава до 1,28 долара.

Един от основните фактори за повишението на търговски претегления курс на единната валута е спадът от 7% на китайския юан на офшорния пазар през тази година.

Китай е най-големият търговски партньор на Европа. Най-скорошните данни показват, че през септември еврозоната е имала търговски дефицит от 33 млрд. евро с Китай в сравнение с излишък от 22,2 млрд. евро със САЩ – вторият по големина партньор на региона.

Възможни са още едно или две намалявания на лихвите

Goldman Sachs наскоро представи най-голямото си подобрение на прогнозата за растежа на Китай за последното десетилетие, като заяви, че усилията на Пекин да наводни пазарите с евтини стоки могат да подхранват дефлацията, особено в Европа.

Китайските износители ще търсят да разширят присъствието си на пазари, различни от САЩ, и предвид контрола на страната върху доставките на критични редкоземни материали, вероятно няма да има много място за търговски бариери.

Заместник-председателят на ЕЦБ Луис де Гиндос заяви през юли, че централната банка може да пренебрегне поскъпването на еврото до 1,20 долара, но над това ниво ситуацията ще стане „много по-сложна“.

„Досега наблюдаваме само ограничено прехвърляне от обменния курс, тъй като маржовете все още се възстановяват – и този процес може да не е приключил“, заяви Саймън Уелс, главен икономист за Европа в HSBC.

„Ако търговски претегления курс на еврото се повиши рязко оттук нататък, да речем с около 5%, това би могло да предизвика по-нататъшно облекчаване на политиката“, добави той, като отбеляза, че в този случай вероятно ще има повече от едно понижение.

Представителят на ЕЦБ Мартин Кохер заяви през септември, че обменният курс не представлява риск, но по-нататъшното поскъпване на еврото може да „стане проблемно“ за износителите. В същото време Мартинс Казакс наскоро заяви, че обменният курс и китайските търговски потоци са ключови рискове за перспективите на политиката на централната банка.

„Това, което казвам на клиентите, е, че основният ни сценарий остава лихвите да останат непроменени, но вероятността ЕЦБ да намали лихвите още един или два пъти от сега до лятото на следващата година все още е доста висока“, заяви Карстен Бжески, глобален ръководител на макроикономическите проучвания и главен икономист за еврозоната в ING.

„Ситуацията в Китай може да бъде решаващият фактор, който да подтикне ЕЦБ към намаляване на лихвите.“

Залозите на лихвите на ЕЦБ са чувствителни към търговските напрежения

Пазарите показват, че трейдърите очакват ЕЦБ да запази лихвите си без промяна поне до март 2027 г. Но митата и страховете от глобална търговска война доведоха до връщане на цените от ниското ниво от 1,55% през април, когато Тръмп наложи мита на всички основни търговски партньори.

Според стратезите перспективите пред еврото ще продължат да бъдат доминирани от разликата между лихвените проценти в еврозоната и САЩ. Очаква се Федералният резерв да предприеме поредица от понижения през следващата година, което може да окаже натиск върху долара и от своя страна да подкрепи еврото.

„По-ниските лихви и по-слабият долар вървят ръка за ръка“, заяви Андреас Кьониг, ръководител на глобалното управление на валутите в Amundi Asset Management, изтъквайки, че Тръмп ще повлияе на Федералния резерв да предприеме по-голямо облекчаване на паричната политика преди междинните избори.

„Мисля, че първата последователност е по-слаб долар, а след това ускоряване на (американската) икономика.“