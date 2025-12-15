IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
България е получила близо 70 млрд. лв. безвъзмездно финансиране за 35 години

ЕС допринася за около 90% от външното финансиране на България, отчитат икономистите

След началото на прехода през 1989 г. до края на миналата година България е получила безвъзмездно финансиране на стойност близо 70 млрд. лв. Голяма част от него е по линия на предприсъединителните фондове на Европейския съюз (ЕС) и впоследствие - по оперативните програми, но страната получава грантове и от други държави (както европейски, така и трети страни). Това показват данни на анализа на Института за пазарна икономика, изготвен с подкрепата на Фондация „Институт Отворено общество – София“.

Наблюденията на икономистите показват, че сумата на полученото безвъзмездно финансиране нараства експоненциално през годините, като над половината от сумите от грантове е съсредоточена в последното десетилетие.

Получените суми нарастват и като дял от брутния вътрешен продукт на страната. Докато в началото на периода безвъзмездното финансиране не достига и стотна от БВП на страната, през последното десетилетие то е около 3% от средногодишния БВП.

Като дял от приходите в държавния бюджет схемите на безвъзмездно финансиране (помощи и дарения по консолидираната фискална програма и средства по линия на Общата селскостопанска политика) след присъединяването към ЕС доближават 7%. Върховете от около 10% са през 2015 и 2022 г. и маркират финализирането на бюджетните периоди на оперативните програми.

Отделянето на безвъзмездно получените средства по сектори показва голямото разнообразие на подкрепа в различни сфери на социалния и икономически живот в България.

Според ИПИ грантовете от отделни държави са насочени предимно към развитие на човешките ресурси в страната, основно образование и здравеопазване, докато тези по линия на Европейския съюз в голяма степен засягат земеделието и развитието на селските райони, основно чрез Общата селскостопанска политика, както и инфраструктурата и околната среда, основно чрез оперативните програми и предприсъединителните фондове.

Около една трета от безвъзмездното финансиране е за земеделие. Между 10 и 15% е за всеки от секторите на инфраструктурата и транспорта, регионите и селските райони, околната среда и конкурентоспособността и иновациите. Близо 10% са средствата за човешки ресурси. 

Разглеждането на полученото безвъзмездно финансиране в България показва голямото му значение за страната. Още от началото на прехода грантовете влияят на развитието на всички сектори в страната, способстват за развитие на административния капацитет и институциите, а понякога се превръщат в катализатор за структурни реформи, коментират от ИПИ.   

Икономистите на института изчисляват, че над 90% от средствата са по линия на членството на страната в Европейския съюз, като най-много е безвъзмездното финансиране по оперативните програми (около 35 млрд. лева) и по Общата селскостопанска политика (около 20 млрд. лева).

Страната получава безвъзмездно финансиране и от редица отделни държави – САЩ, Норвегия, Исландия, Швейцария, Германия, Великобритания, Франция, Япония.

По програми на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн) за програмния период 2014-2021 г. средствата за страната ни достигат 222 млн. лева. Най-много ресурси са насочени по програмата за намаляване на бедността и регионално развитие и програмата за правосъдие - по над 50 млн. лева. Подкрепата за гражданското общество у нас се осъществява чрез създадени програми за неправителствени организации - около 7% от общия планиран бюджет за периода 2014-2021 г. 

В анализа на ИПИ се посочва, че най-голяма част от средствата са насочени към областите с икономически добре развити центрове – София, Пловдив, Бургас.

Основните получатели са държавни институции, министерства, общини, образователни и културни институции.

Най-голям дял от безвъзмездното финансиране се усвоява в секторите на селското стопанство (около една трета), инфраструктурата (около 10-15%), околната среда, регионалното развитие, иновациите и повишаването на конкурентоспособността.

Най-многобройни пък са проектите, свързани с образованието, човешките ресурси, иновациите и социалните дейности.

Последна актуализация: 16:55 | 15.12.25 г.
Коментари

16
rate up comment 1 rate down comment 0
Скъсана_Ушанка
преди -65 секунди
А специално за опокаджиите - излезте навън и вижте как живеят днес работещите хора, какви коли карат, в какви домове живеят, какви доходи имат спрямо Европа, как са облечени, как са им зъбите, къде почиват и пътуват, с какво се хранят и тн. И леко се огледайте, какви са тролеи, трамваи, автобуси, новите сгради, офиси, цехове, индистриални сгради и тн. Айде сега си пуснете стари кадри от соца да си видите мизерията!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
15
rate up comment 1 rate down comment 1
Скъсана_Ушанка
преди 5 минути
До: cornerайде пак соц лизунгите, животновъдство с добавена стойност, другарю, би означаеало да сме произвеждали скъпи сирена , масла или меса. А ние никога не сме го правили промишкено. Никога. Изнасяхме цели агнвта за бедни арабелли Дори сега си произвеждаме доста повече за собствени нужди по една причина - потребителите имат пари и създават търсене. По време на любимия ви соц кило луканка беше 16-18 лева, при средна заплата от 200 лева. Ама имаче повтаря лозунгите, като папагал!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
14
rate up comment 0 rate down comment 0
Az_Kocho
преди 6 минути
До: khao....Китай, Сащ, Германия, Япония Дания, Норвегия, Великобритания, Франция и т.н и преди да ми кажеш колко са задлъжнели ще отговоря че те ще успеят да си платят поне лихвите по дълговете и никоя от тях не е фалирала след втората световна. Докато България няма да може да се справи дори с лихвите по дълга си до няколко години и по същия начин България фалира през 89 и през 96.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
13
rate up comment 0 rate down comment 0
khao
преди 12 минути
До: Az_Kocho ее, добре... ти реши да продължиш с лозунгите! :D:D от любопитство, дай пример за богата държава и народ!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
12
rate up comment 1 rate down comment 2
Az_Kocho
преди 13 минути
До: khao...няма как да се изразя по ясно.Животът на кредит не е богатство. Държавата България и населението и не са имали такова задлъжняване никога в новата ни история. Този показен живот на кредит не говори за забогатяване а за изтегляне на бъдещите доходи и печалби сега за да може да притежавате нещо на момента. Това в бъдеще води до намаляване на потреблението от там н спад в БВП и икономиката.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
11
rate up comment 1 rate down comment 1
khao
преди 18 минути
До: Az_Kocho той не е казал определение за богатство, а че сме най богати в историята ни (от както се записва и има данни, разбира се)... и е Прав! Има тънка разлика от лозунгарството което практикуваш.... :):)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
10
rate up comment 1 rate down comment 3
khao
преди 25 минути
До: corner кви глууупости дрънкаш??? "високата добавена стойност" идваше от безплатния робски труд полаган от ученици/студенти и други бригад и бригадири! ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
9
rate up comment 3 rate down comment 1
Az_Kocho
преди 31 минути
До Скъсана_Ушанка..:"Бългатия никога не е била по-богата от сега."....Човек и държава са богати когато активите (печеливши предприятия,производства с висока добавена стойност,положителен прираст и образовани население и т.н) са повече от пасивите ( кредити, свръх потребление провокирано от тези кредити, намаляващо и необразовано население, дефицит и т.н)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 3 rate down comment 2
corner
преди 34 минути
До: Скъсана_УшанкаДа ликвидираш цялото земеделие с висока добавена стойност + животновъдство , напоителни системи вкл . самите селски региони и да концентрираш пачалбите в шепа производители ......... не мож го върна с още 70 млрд . Да не говорим че самото зърнопроизводство е нерентабилно без субсидии и би фалирало без торове - пълна щета .
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 5 rate down comment 1
Az_Kocho
преди 39 минути
АКо нямаше траншове, безвъзмездно или европейски пари да се крадат от фирмите на нашите хора в България вече щяха да обикалят спортисти и криминални екземпляри с бухалки и да крадат от народа по поръчка на нашите другари които не са спирали да ни управляват от зората на демокрацията. Тази държава е пробита кофа и всеки краде, краде се яко а нищо не се произвежда. Тази държава върви към провал.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още