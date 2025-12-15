Янчо Делчев: Персонализацията е бъдещето на медицината

Персонализацията е бъдещето на медицината. Този коментар направи д-р Янчо Делчев, началник на клиниката по обща и онкогинекология във ВМА, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че финансирането на иновациите изисква гъвкавост, която държавната система често не притежава. Лекарят се надява, че персонализираната медицина, която е бъдещето на онкологията, „лечението ще се определя на база генетичен профил, а не на "квадратен метър" телесна площ. Това по думите му обаче изисква сериозен финансов ресурс,без да се спестяват средства в дългосрочен план за по-висока успеваемост на терапиите.

Според д-р Делчев България притежава едно огромно предимство пред западните здравни системи – бързият достъп до специализирана помощ. „В западни държави често може да се чака месеци за час при специалист и месеци след това за операция, посочи той и обясни, че ако това е онкологично заболяване е възможно пациентът вече да е в друг стадий. – Ако е възпалително – то се е хронифицирало. Това не е истинска медицина.“

По думите на д-р Делчев, за да се запази положителната тенденция, България трябва да инвестира в кадрите си. „Учебните програми изостават от технологиите, което налага младите лекари сами да търсят допълнителна квалификация. Задържането им в страната изисква не само добро заплащане, но и възможности за кариерно развитие и специализации“, отбеляза той.

Д-р Делчев смята, че ключов елемент, който липсва в българската система на здравеопазването, е "обратният контрол" с анализ на грешките. „Всяка пропусната диагноза трябва да бъде обект на анализ, за да се разбере дали причината е в апаратурата, умората на лекаря, или в транспорта на пробите. Само така системата може да работи като "жив организъм" и да се самоусъвършенства“, е мнението на лекаря.

Д-р Делчев подчерта, че българското здравеопазване разполага с високотехнологична апаратура и бърз достъп до специалисти, който липсва в редица западни държави, но същевременно страда от административна тежест и липса на дигитална свързаност. Той отчете, че персонализираната медицина и навлизането на изкуствения интелект променят диагностиката, но липсата на единно електронно досие забавя процеса.

"България има добро иновативно здравеопазване. През последните години вкарахме доста апаратура и доста модернизирахме много от направленията в диагностиката и терапията. Това ни дава голямо предимство, защото ние сме малка държава", е мнението на лекаря. Той добави, че страната ни има добри специалисти, които могат да използват новите технологии.

Според Делчев иновациите в медицината са неразривно свързани с икономическия растеж, тъй като една добре функционираща здравна система гарантира работоспособно население.

Къде е мястото на България в развитието на иновативната медицина в Европа? Как се променя здравеопазването от стъклените спринцовки до роботите? Създадат ли се условия за растеж на кадрите в здравеопазването у нас? Къде е България на европейската карта за роботизирана хирургия? Колко са роботизираните системи у нас? Как постъпва лекарят с пациенти с поставени диагнози и лечение от AI? Защо ЕС бави процедурата за получаване на нов апарат от САЩ в Европа? Кога ще има единна, работеща електронна здравна система с електронна карта с досието на пациента у нас?

