JPMorgan позволява на богатите европейски клиенти да теглят заеми срещу луксозни автомобили

JPMorgan Chase & Co. разширява кредитните си услуги за заможни клиенти, позволявайки им да теглят заеми срещу колекциите си от класически и луксозни автомобили в Европа. Така инвестиционната банка се възползва от предпочитан от богатите клас активи, съобщава Bloomberg.

Частното банкиране на гиганта от Уолстрийт ще даде на клиентите си възможност да теглят заеми срещу класически, редки или специално създадени автомобили, които се съхраняват физически в европейски юрисдикции като Англия, Италия и Германия. Услугата, която вече е достъпна за клиенти в САЩ, ще бъде разширена и във Франция, Швейцария и Испания, съобщи банката в изявление в понеделник.

Натискът за отпускане на кредити се трупа в момент, в който заможните лица използват колекциите си от автомобили – и други физически активи – като начин да диверсифицират богатството си, възползвайки се от традиционната роля на автомобилния сектор като поле за инвестиции, движени от лична страст. Класическите автомобили от европейски марки като Ferrari, Porsche и Mercedes-Benz Group са надминали фондовите пазари през последните години, а общият пазар продължи да расте през 2024 г. дори на фона на по-широкия спад при луксозните активи.

Луксозните автомобили се нареждат сред най-популярните луксозни активи, които по-младите членове на световният елит желаят да притежават, освен недвижими имоти, според доклада на Knight Frank за богатството през 2025 г. Това поставя автомобилите пред търсенето на частни самолети, колекции от вино и изкуство и суперяхти.

Сред членовете на световния елит, които залагат на луксозни автомобили, е Марк Матешиц, 33-годишният син на покойния съосновател на производителя на енергийни напитки Red Bull, който тази година купи автомобилната колекция на британския милиардер Бърни Екълстоун. Френските милиардери баща и син Франсоа и Франсоа-Анри Пино, както и технологичният магнат Ксавие Ниел, също подкрепят проект за възстановяване на историческата френска марка луксозни автомобили Delage Automobiles – производител на хиперколи, струващи по поне 2 млн. евро.

„Разбираме, че колекционирането на автомобили се движи както от страст, така и от инвестиции“, заяви в изявление Стивън Хокинс, ръководител на отдела за специализирани кредити в международната частна банка JPMorgan.