Без измами по празниците – спокойствието идва, когато не се поддаваме на „спешни“ съобщения

Коледните и новогодишните празници традиционно са време на по-интензивно потребление, засилени комуникации и по-динамично ежедневие. Желанието за изгодни покупки и по-активното пазаруване онлайн създават среда, в която потребителите реагират по-бързо и често необмислено. Именно това се превръща в удобен момент за различни форми на финансови измами.

По данни от проучвания един от всеки пет потребители в Европа признава, че по време на празничния сезон е по-склонен да отвори съмнително съобщение или да се подведе от „твърде добра“ оферта, коментира Албена Петкова, директор на дирекция "Услуги за превенция и финансови измами" в "Борика". Тази тенденция ясно се наблюдава и у нас.

Все по-прецизни фалшиви сайтове и реклами

Ако преди няколко години фалшивите сайтове и мейли можеха да бъдат разкрити сравнително лесно – чрез сгрешени думи, необичайни визии или странни линкове – днес това вече не е достатъчно. Изкуственият интелект и технологиите позволяват на измамниците да създават професионално изглеждащи копия на популярни марки, онлайн магазини и куриерски компании с впечатляваща точност, обясни експертът.

Скоростта, с която се генерират нови фалшиви страници и реклами, също е много по-висока. Това затруднява както потребителите, така и институциите, които трябва да ги премахват. В резултат измамните послания остават по-дълго в онлайн пространството и достигат до повече хора.

Албена Петкова Снимка: Борика Албена Петкова е Директор „Услуги за превенция на финансови измами“ в БОРИКА с над 15 години международен опит в изграждането на стратегии за управление на риска, превенция на финансови измами и съответствие с регулаторните изисквания. Тя притежава дълбока експертиза в риск анализите, корпоративното управление и внедряването на AI-базирани антифрод системи за плащания в реално време. Преди да се присъедини към екипа на дружеството, е заемала ключови мениджърски позиции, свързани с управление на финансовата сигурност в стартъп компании, банки и финтех, сред които Eurobank Bulgaria и Paysafe Group. През годините преминава през различни специализации и придобива сертификати от водещи институции, сред които Harvard Business School Online, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) и CySec.

Уязвими са всички – но по различни начини

Една от най-устойчивите представи е, че единствено възрастните хора са лесни за подвеждане. Днес това вече не отговаря на реалността.

Според Петкова различните възрастови групи попадат в различни сценарии на измама.

По-възрастните често стават обект на телефонни обаждания от името на „институции“ – болници, лекари, МВР – които създават усещане за доверие и спешност.

Активно работещите са по-склонни да се подведат от имейли за „спешни плащания“, фалшиви известия за доставки или копирани сайтове за електронни услуги.

Младите потребители и студентите, особено активните в гейминг платформите, все по-често са атакувани чрез фалшиви оферти за виртуални продукти или бонуси, за които се изискват данни от карта.

При всички групи общият механизъм е един и същ – натиск за бързо действие и усещане, че „ако не реагирате веднага, губите нещо важно“, обобщи Албена Петкова.

Какви са начините да разпознаем финансова измама, какви стъпки да предприемем, ако все пак попаднем в такава, и какви усилия полагат финансовите компании, за да предотвратят измами - гледайте целия разговор във видеото.