Без измами по празниците – спокойствието идва, когато не се поддаваме на „спешни“ съобщения

Въпреки представите, че основно възрастните хора са уязвими, опитите за измами не се ограничават само до тях, коментира Албена Петкова, директор на дирекция "Услуги за превенция и финансови измами" в "Борика"

08:30 | 09.12.25 г.
Коледните и новогодишните празници традиционно са време на по-интензивно потребление, засилени комуникации и по-динамично ежедневие. Желанието за изгодни покупки и по-активното пазаруване онлайн създават среда, в която потребителите реагират по-бързо и често необмислено. Именно това се превръща в удобен момент за различни форми на финансови измами.

По данни от проучвания един от всеки пет потребители в Европа признава, че по време на празничния сезон е по-склонен да отвори съмнително съобщение или да се подведе от „твърде добра“ оферта, коментира Албена Петкова, директор на дирекция "Услуги за превенция и финансови измами" в "Борика". Тази тенденция ясно се наблюдава и у нас.

Все по-прецизни фалшиви сайтове и реклами

Ако преди няколко години фалшивите сайтове и мейли можеха да бъдат разкрити сравнително лесно – чрез сгрешени думи, необичайни визии или странни линкове – днес това вече не е достатъчно. Изкуственият интелект и технологиите позволяват на измамниците да създават професионално изглеждащи копия на популярни марки, онлайн магазини и куриерски компании с впечатляваща точност, обясни експертът.

Скоростта, с която се генерират нови фалшиви страници и реклами, също е много по-висока. Това затруднява както потребителите, така и институциите, които трябва да ги премахват. В резултат измамните послания остават по-дълго в онлайн пространството и достигат до повече хора.

Албена Петкова
Снимка: Борика

Албена Петкова е Директор „Услуги за превенция на финансови измами“ в БОРИКА с над 15 години международен опит в изграждането на стратегии за управление на риска, превенция на финансови измами и съответствие с регулаторните изисквания. Тя притежава дълбока експертиза в риск анализите, корпоративното управление и внедряването на AI-базирани антифрод системи за плащания в реално време.

Преди да се присъедини към екипа на дружеството, е заемала ключови мениджърски позиции, свързани с управление на финансовата сигурност в стартъп компании, банки и финтех, сред които Eurobank Bulgaria и Paysafe Group. През годините преминава през различни специализации и придобива сертификати от водещи институции, сред които Harvard Business School Online, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) и CySec.

Уязвими са всички – но по различни начини

Една от най-устойчивите представи е, че единствено възрастните хора са лесни за подвеждане. Днес това вече не отговаря на реалността. 

Според Петкова различните възрастови групи попадат в различни сценарии на измама.

По-възрастните често стават обект на телефонни обаждания от името на „институции“ – болници, лекари, МВР – които създават усещане за доверие и спешност.

Активно работещите са по-склонни да се подведат от имейли за „спешни плащания“, фалшиви известия за доставки или копирани сайтове за електронни услуги.

Младите потребители и студентите, особено активните в гейминг платформите, все по-често са атакувани чрез фалшиви оферти за виртуални продукти или бонуси, за които се изискват данни от карта.

При всички групи общият механизъм е един и същ – натиск за бързо действие и усещане, че „ако не реагирате веднага, губите нещо важно“, обобщи Албена Петкова.

Какви са начините да разпознаем финансова измама, какви стъпки да предприемем, ако все пак попаднем в такава, и какви усилия полагат финансовите компании, за да предотвратят измами - гледайте целия разговор във видеото.

Последна актуализация: 09:08 | 09.12.25 г.
