Жилищният пазар у нас навлиза в нов етап: с по-бавен ръст, но повече инвеститори

След години на ускорен ръст пазарът на жилищни имоти у нас навлиза в нов етап – с очаквано леко забавяне, но и с потенциал за привличане на чужди инвеститори и още ръст на цените. Това прогнозира Атанас Ганчев от Atlantis Bulgaria Holding.

Изминалата 2025 г. беше динамична за жилищния пазар, особено в София и големите градове, с нарастване на цените и сделките и засилено търсене от страна на купувачите.

Членството в еврозоната ще повиши покупателната способност у нас, ще се влеят нови капитали, ще стартират нови бизнеси, което ще засили допълнително пазара, смята Ганчев. По думите му „най-доброто предстои”.

Той очаква леко охлаждане, но го определя като добре дошло за пазара на имоти, тъй като през последните 3-4, дори 5 години той не беше нормален. „Не би трябвало да е толкова забързан и с такива ръстове и по отношение на обемите на сделки, и по отношение на цените на имотите”, коментира експертът.

Според него в бъдеще ръстът на цените на имотите в София е гарантиран, макар и не със същите темпове, освен ако не се случи някакъв по-голям катаклизъм в световен план.

„В теорията и историята на парите, нещото, което е донесло най-голям просперитет на една общност, е единната валута. Сега ще бъде много по-лесно за чуждестраните инвеститори. На пазара на имоти и в София, и в България ще се появят нови играчи от нов мащаб”, посочи той.

Докато България има свободен пазар на имоти от 37 години, в Европа той е такъв от векове. „Има достатъчно много субекти на този пазар, фондове, по-малки компании, физически лица, които търсят печалба, влагайки парите си в имоти”, обясни Ганчев.

По думите му конкуренцията за покупката на имоти у нас ще стане много по-голяма, защото „няма да се конкурираме само ние вътрешно, няма да се конкурират живеещите в София, които искат по-хубав апартамент, срещу тези, които идват да живеят в столицата. Сега ще се появи един съвсем друг профил купувачи – чужденци, физически лица и големи корпорации, на които това им е бизнесът”.

Ганчев подчерта, че освен, че вече е в еврозоната, София е и една от най-безопасните столици в нея. „Хората, когато забогатяват, искат да живеят по-добре. Средата за живот е водеща, а безопасността на средата е един от най-важните фактори”, допълни той.

Рискът от продажбите „на зелено“

Той обърна внимание, че в София се наблюдава леко задържане на новите жилищни проекти. През последните години в столицата са реализирани много проекти, но темпът на създаване на нови жилища се е забавил. „За да заживее един проект в София, т.е. от първа копка от момента, в който започнеш да работиш по един парцел, минават няколко години. Това се подценява – че работата по новите проекти, които сега започват, тя не е започнала сега, не и преди 6 месеца или една година, тя е започнала преди 2-3, дори 5 години”, поясни той.

Ганчев е на мнение, че при продажбите „на зелено” едно от най-лошите неща, които могат да случат на един проект, е да бъде продаден, преди да е започнал. Колкото и парадоксално да звучи, логиката е, че бъде ли продаден изцяло един проект, след това спада стимулът на инвеститора да надгради, да се представи по-добре и да направи нещата правилно.

Строителството има своите специфики, много детайли, на които трябва да се обръща внимание, за да може продуктът да бъде качествен, заяви той. И макар това да е болна тема за сектора, добрата новина е, че той върви неотклонно в посока на подобряне на качеството.

Съвременното строителство, което сега се реализира в новите проекти, като материали, като технологии, като знания на хората, е несравнимо с това в миналото, вярва Ганчев.

Проектите на компанията

Atlantis развива дейност на пазара в София сравнително отскоро, от 4-5 години, и през това време има завършен голям жилищен проект в столицата.

Сега компанията започва нов проект в „Люлин”, който предвижда изграждането на 225 жилищни единици. Наскоро е направена и първа копка на обекта.

Изборът на „Люлин” като локация за новия проект Ганчев обясни с това, че развитието на района е започнало сравнително късно, което го спасява от основните недостатъци на другите два големи т. нар. „квартали спални” в София („Младост” и „Дружба”), където проблемът с презастрояването е огромен.

По думите му в „Люлин” уроците са научени и администрирането на тези процеси се е променило. Така „зелените площи вече си остават зелени площи”. Това пък създава повече условия на инвеститора да даде качество на проекта си.

Основен фактор при избора на локация за новия проект е свързаността с голям булевард, с градски транспорт, с различни магазини, болница и други.

Проектът е мащабен, предвидени са общо около 30 хил. кв. метра застрояване, както и собствен парк с площ близо 7 декара. Това добавя стойност към новата сграда, която има всички характеристики на съвременното строителство в посока умни домове, „дори повече, отколкото пазарът изисква”, коментира Ганчев.

Компанията вече е започнала продажбите, като отчита голям интерес.

По-голямата част от купувачите реализират сделките си с кредит. Според Ганчев причината за това не е липсата на средства у средния купувач, а по-скоро много ниските лихви на банките.

Той не очаква значителна промяна на пазара на ипотечни кредити в следващата година. „Ние имахме късмета да влезем в еврозоната, след като приключи един необичаен етап за нея с високи лихви. Всъщност исторически винаги е било обратното. Лихвите в България винаги са били по-високи, отколкото в еврозоната”, посочи той.

Извън София Atlantis е един от лидерите на пазара на жилищно строителство в Бургас.

Предстои компанията да започне и ваканционен проект в Царево. „С отлична локация, каквито не са останали, в центъра на залива, на първа линия на морето, с инфинити басейн...”, разказа Ганчев.

Реализацията на този проект ще започне скоро, като предстои да бъде представен и на изложение в София.

По отношение на микса от купувачи той очаква те да бъдат предимно българи. След вълната от англичани, последвана от руснаци, както и от Централна Европа, през последните години купувачите на ваканционни имоти у нас са предимно българи, коментира той.

