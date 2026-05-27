Броят на превозените товари и пътници расте през първото тримесечие

През първото тримесечие на 2026 г., в сравнение с година по-рано, превозените товари от сухопътния и водния товарен транспорт нарастват с 2,3%, а извършената работа - с 6,7%. Данните са предварителни, съобщи Националният статистически институт.

На годишна база ръстът при превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават съответно с 0,6% и 10,4%.

Товарен транспорт

Статистиката отчита, че превозените товари от сухопътния транспорт в периода от януари до март са над 30,931 млн. тона, или с 2,3% повече спрямо първото тримесечие на 2025 година. Вътрешните превози се увеличават с 0,3%, а международните - със 7%.

По данни на НСИ извършената работа е 9,235 млрд. тонкилометра, което е с 6,2% повече в сравнение със същия период на миналата година.

Превозените товари от речния и морския транспорт са с 16,7 хил. т повече от година по-рано в резултат на по-голямото количество превозени товари от морския транспорт. При извършената работа, измерена в тонкилометри, е отчетен ръст от 22,7% спрямо първото тримесечие на миналата година, поради по-голямото изминато превозно разстояние.

Пътнически сухопътен транспорт

НСИ регистрира с 0,6% намаление за година в броя на превозените пътници от сухопътния транспорт, които за първото тримесечие достигат 89,539 млн. При автобусните превози намалението е с 0,7%, докато при железопътните се наблюдава увеличение - с 0,5%.

Извършената работа е със стойност над 1,869 млрд. пътникокилометра, като е регистриран ръст от 11,7% в сравнение със съответното тримесечие на 2025 г., в резултат на увеличеното превозно разстояние от автобусния транспорт.

Пътнически воден транспорт

При пътническия воден транспорт статистиката отчита намаление с 3,5 хиляди на превозените пътници спрямо същия период на миналата година, поради по-малкия брой пътници, превозени от речния транспорт. Същевременно, извършената работа се увеличава със 7,7%, в резултат на по-голямото средно превозно разстояние.

Градски електротранспорт

От януари до март предприятията от градския електротранспорт са превозили общо 81,347 млн. пътници, или с 2% повече в сравнение с първото тримесечие на 2025 година. Извършената работа също се увеличава с 6,2% и достига 522,1 млн. пътникокилометра.

Източник: НСИ