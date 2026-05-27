България е от страните в ЕС с най-дълга работна седмица

Най-много часове работят заетите в селското стопанство, а най-малко – неквалифицираните служители

13:48 | 27.05.26 г.
Снимка: Pixabay
България е сред държавите в Европейския съюз (ЕС) с най-дълга работна седмица през 2025 г., показват актуалните данни на Евростат. При средно около 36 часа седмично българите работят по близо 39 часа.

През изминалата година средният брой часове седмично на пълно и непълно работно време за заетите лица на възраст между 20 и 64 г. в ЕС по основната им работа е бил 35,9 часа – спад спрямо отчетените през 2015 г. 36,9 часа. Най-дълга е работната седмица в Гърция – 39,6 часа, България и Полша (38,7 часа и в двете) и Литва (38,4 часа). Най-кратка е тя в Нидерландия (31,9 часа). Дания и Германия (33,9 часа) и Австрия (34 часа).

Професиите с най-дълга работна седмица в ЕС са квалифицираните работници в селското стопанство, горското стопанство и рибарството (42 часа), мениджърите (40,6 часа) и заетите във въоръжените сили (39,4 часа). Най-малко са седмичните работни часове при неквалифицираните работници (31,8 часа), чиновниците (34 часа) и заетите в сферата на услугите и продажбите (34,5 часа).

Последна актуализация: 13:49 | 27.05.26 г.
заети работещи труд пазар на труда работно време евростат
Скъсана_Ушанка
преди 43 минути
Да и с най-ниска ефективност.. :))
khao
преди 1 час
... и най малко почивни дни и отпуска, но за сметка на това с най-ниски заплати! :D:D
