Промени в закона за особения управител повдигат въпрос за риск от искове от "Лукойл"

Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които касаят фигурата на особения управител на рафинерията "Нефтохим" в Бургас. В подкрепа на текстовете гласуваха 157 депутати, един беше против, а 21 се въздържаха, съобщи БТА.

Една от най-големите промени е възможността за съдебен контрол върху действията на управителя - нещо, което предишните управляващи отказаха да въведат, за да бъдат по-оперативни действията му. По време на дебатите в пленарната зала през есента беше отбелязано, че така няма да има опити да се блокират важни решения чрез подаване на жалби и искове в съда. Тогава промените бяха приети по спешност на първо и второ четене в едно заседание, а тогавашният президент Румен Радев, днес премиер, наложи вето, която депутатите отхвърлиха. Радев наложи вето с мотива, че текстовете въвеждат произвол.

По време на дискусията в пленарната зала сега обаче се коментира друг риск - за подаване на арбитражен иск от руската "Лукойл", която е собственик на рафинерията. Компанията е под санкции на САЩ и затова България пое под временен контрол управлението на българските активи. Затварянето на рафинерията рискуваше да остави страната в критична по отношение на горивата ситуация. През февруари Litasco, която е дъщерна компания на "Лукойл", съобщи, че готви арбитражен иск, а днес в залата депутати от "Възраждане", заявиха, че има внесен такъв на стойност 3 млрд. долара.

Оттам поискаха да се анализират възможностите за покупка на рафинерията.

От "Демократична България" поискаха становище от Министерството на финансите по промените, защото именно то се занимава с арбитражните дела, заведени срещу или в полза на държавата. Управлението на рафинерията обаче е сред отговорностите на Министерството на икономиката.

Именно то назначи за ръководител на "Нефтохим", петролните складове и другите активи на "Лукойл" у нас бившия началник на Националната агенция за приходите (НАП) Румен Спецов. С идването на новите управляващи от "Прогресивна България" се заговори за скорошната му смяна. Тези слухове официално бяха потвърдени в пленарната зала днес (27 май). Слави Василев ("Прогресивна България") заяви от трибуната, че в Министерския съвет ще се отнесат отговорно и ще оценят заплахата от арбитражни искове. "Трябва да покажем, че се грижим за активите като добър стопанин", каза той.

От неговите думи стана ясно още, че скоро можем да видим и нов особен управител на петролната рафинерия.

С промените се въвежда още и ежемесечно отчитане за дейността на управителя.

Депутатите съкратиха периода, в който могат да бъдат внасяни промени между първо и второ четене на законопроекта - до 5 дни.